Voda poplavila tudi restavracijo znane chefinje Antonie Klugmann

V hudi vremenski ujmi, ki je prizadela Bračan in okoliške občine, je voda poplavila tudi restavracijo L’Argine v Jenkovem pri Dolenjah, ki jo upravlja znana tržaška chefinja, prejemnica Michelinovih zvezdic, Antonia Klugmann. Sinoči, ko so postale razmere nevzdržne, so jo gasilci evakuirali. Povodenj je povzročila veliko škodo, je sporočila Antonia Klugmann, pri čemer gre že za drugo poplavo v dveh letih, je povedala. Preteklo škodo so dokončno sanirali šele pred kratkim in so prenovljene oz. popravljene prostore ravnokar predstavili javnosti.