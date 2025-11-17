VREME
DANES
Ponedeljek, 17 november 2025
Iskanje
Kronika

Voda poplavila tudi restavracijo znane chefinje Antonie Klugmann

V Jenkovem pri Dolenjah so restavracijo L’Argine sinoči evakuirali

Spletno uredništvo |
Dolenje |
17. nov. 2025 | 14:48
    Voda poplavila tudi restavracijo znane chefinje Antonie Klugmann
    Poplavljena restavracija L’Argine v Jenkovem pri Dolenjah (ANSA)
Dark Theme

V hudi vremenski ujmi, ki je prizadela Bračan in okoliške občine, je voda poplavila tudi restavracijo L’Argine v Jenkovem pri Dolenjah, ki jo upravlja znana tržaška chefinja, prejemnica Michelinovih zvezdic, Antonia Klugmann. Sinoči, ko so postale razmere nevzdržne, so jo gasilci evakuirali. Povodenj je povzročila veliko škodo, je sporočila Antonia Klugmann, pri čemer gre že za drugo poplavo v dveh letih, je povedala. Preteklo škodo so dokončno sanirali šele pred kratkim in so prenovljene oz. popravljene prostore ravnokar predstavili javnosti.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: