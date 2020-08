Vodeni ogledi tudi čezmejni

Ustanova Promoturismo FVG bo v sodelovanju z goriško občinsko upravo organizirala trideset tematskih vodenih ogledov, med katerimi bo mogoče spoznati zgodovino Gorice in njeno okolico. Nekaj ogledov bo čezmejnih, tako da se niz vključuje med dogodke, s katerimi promovirajo skupno kandidaturo Gorice in Nove Gorice za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

Spoznavanju burbonske prisotnosti na Goriškem bo posvečen ogled, ki ga bodo ponovili petkrat; prvi bo 22. avgusta, zadnji januarja prihodnjega leta. Začel se bo pred nekdanjim Hotelom de la Poste v Garibaldijevi ulici in se zaključil na Kostanjevici z obiskom burbonske grobnice. Čezmejni bo tudi vodeni ogled s ciljem spoznavanja goriške judovske skupnosti in njene zgodovine, katerega zaključek bo na nekdanjem judovskem pokopališču v Rožni dolini. Skupno bo na voljo dvanajst različnih vodenih ogledov; udeleženci se bodo med drugim povzpeli tudi na Kalvarijo in Sabotin, nekaj ogledov bo posvečenih meji.

Kdor bi se rad udeležil vodenih ogledov, ki so namenjeni tako turistom kot tudi domačinom, se lahko za informacije obrne na infotočko ustanove Promoturismo na Korzu Italia 9. Na voljo sta tudi telefonski številki 0481-535764 in 800-016-044. Interesenti lahko tudi pišejo na naslov elektronske pošte info.gorizia@promoturismo.fvg.it.