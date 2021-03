Vodomet bodo obnovili

Goriško gradbeno podjetje Egidio Braidot bo poskrbelo za obnovo vodometa v spominskem parku, za kar bo šlo 57.000 evrov. Z goriške občine pojasnjujejo, da bo gradbeno podjetje prekrilo dno in stene vodometa s pvc folijo, hkrati bo namestilo tudi nov filtrirni sistem. Naprave, iz katerih brizgajo vodni curki, bodo odstranili, poskrbeli pa bodo za sodobnejšo in učinkovitejšo razsvetljavo. Dela so nujno potrebna, saj bazen že dalj časa pušča; ob sanaciji nameravajo vodometu vrniti nekdanjo podobo, kot med drugim zahteva spomeniško varstvo.

