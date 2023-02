Vojno je treba čim prej ustaviti in poiskati diplomatsko rešitev

Po padcu železne zavese in razpadu večnacionalnih držav, kakršne so bile Jugoslavija, Sovjetska zveza, Češkoslovaška, so v vzhodni Evropi narodne manjšine postale viden problem, za reševanje katerega pa očitno nove države niso imele dobrih modelov. To velja tudi za Ukrajino. Ko bi v letih 2005-2015 rešili vprašanje manjšin, danes najbrž ne bi bilo vojne. Na to je Henry Kissinger zaman opozarjal že leta 2014 v Washington postu, ko je nasprotoval širitvi Nata in se zavzemal za nevtralno in federalno urejeno Ukrajino. To je bila ena od uvodnih mislih nekdanjega predsednika Republike Slovenije, visokega diplomata pri Združenih narodih in poznavalca manjšinskih vprašanj Danila Türka na sredinem srečanju o Evropi danes in jutri v Kulturnem domu na pobudo SKGZ in združenja Darko Bratina. Gosta je predstavil Marino Marsič, z njim pa se je pogovarjal Livio Semolič.

Razmišljanje o Evropi kajpak ni moglo mimo vojne v Ukrajini, kjer je pred enim letom »izbruhnila zgodovina«. Vendar problemi so se kopičili že dolgo prej in sta zanje odgovorni obe strani: ena je zavirala samostojnost ukrajinske države, druga je spodbujala skrajni nacionalizem vključno z nacisti. Vzroki vojne so številni in kompleksni, še hujše pa je to, da je ta konflikt veliko večji od same Ukrajine in da v njem merita moči velesili ZDA in Rusija.

Türk odklanja na zahodu dominantno retoriko, češ da je treba vztrajati pri oboroževalni eskalaciji vse do končne zmage Ukrajine. Ne, pravi, treba je takoj ustaviti vojno in začeti iskati diplomatsko rešitev, kot vztrajno poziva tudi papež Frančišek. Tudi pri ZN se v pripravah resolucije ob obletnici začetka vojne težišče premika od obsodbe ruske agresije na vprašanje kako končati vojno. To je najtežje vprašanje, Ukrajina ima vse razloge, da ne zaupa Rusiji. Je pa ustavitev ognja potrebna, kot dokazujeta primera Bosne in Hercegovine ali pa vojne leta 1973 med Egitom in Izraelom, kjer so sprva ustavili vojno, po premirju pa ubrali pot do mirovne pogodbe. V Bosni to še traja. Tudi v Ukrajini je treba najprej ustaviti nasilje, potem pa poiskati rešitev, ki naj zagotovi trajen mir. Da bo mir trajen, mora rešitev biti pravična za obe strani, pri čemer moramo vedeti, da popolne pravičnosti skoraj nikoli ni in je torej treba iskati kompromis.