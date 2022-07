Vojska na ogenj odvrgla že 1,7 milijona litrov vode

Slovensko ministrstvo za obrambo je na Twitterju sporočilo, da na Kras v boj z ognjem prihaja 800 novih gasilcev, ki bodo zamenjali utrujene kolege. Pri gašenju in podpori sodeluje tudi 136 pripadnikov Slovenske vojske. Vojaki skrbijo za logistiko ter pomagajo pri oskrbi z vodo in saniteto. Posadke letalstva slovenske vojske je do danes na požarišče odvrgla kar 1,7 milijona litrov vode in naletele 160 ur. Med zračnimi plovili, ki jih uporabljajo, so helikopter Black hawk, helikopterja Bell 412 in letalo Pilatus PC6. Vodo gasilcem vojaki dovažajo z 10.000-litrskimi cisternami. Na delu je tudi vojaška zdravstvena enota.

Prizorišče je tudi danes obiskal obrambni minister Marjan Šarec, ki se je srečal s poveljnikom civilne zaščite Srečkom Šestanom, slovenskimi vojaki in pripadniki tujih oboroženih sil, ki na Krasu sodelujejo v bitki z ognjem.