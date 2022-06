Volivcem levosredinske županske kandidatke bi »odrezal prste« (video)

Njegov volilni shod so sodržavljani posneli, naposled je video »priromal« do Alessia Schiesarija, novinarja televizijske oddaje Tagadà, ki si jo je mogoče ogledati tudi na spletni strani kanala La7. V prejšnjih dneh je Schiesari obiskal bangladeški kulturni center, kjer sta mu dva bangladeška državljana pokazala video, zaradi katerega bo Sarkar tudi ovaden. Novinar je vprašal za pojasnila tudi Sarkarja, ki se je izgovarjal, da so njegovi sodržavljani »prinesli politiko v kulturni center«, vendar ni ničesar komentiral glede izrečenih groženj. Novinar se je odpravil tudi do županje Anne Cisint in jo nagovoril ob robu praznika športa. Županja ni bila seznanjena z vsebino videa; ko si ga je ogledala, se je distancirala od Sarkarja in poudarila, da je zanjo že izključen z liste. Ob tem je izrazila upanje, da bodo pristojni organi čim prej preverili zadevo in ustrezno ukrepali.