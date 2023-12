Števerjanska županja Franca Padovan je v petek v družbi podžupana Marjana Drufovke in občinske odbornice Martine Valentincic obiskala dvanajst starejših občanov in občank, ki imajo preko devetdeset let. Najstarejša med njimi je Milka Podveršič, ki ima letos sto let. »Vsako leto so obiski starejših domačinov in domačink zelo doživeti. Vsi po vrsti so zelo zadovoljni, da se spomnimo nanje, čakajo nas in se nam iz srca zahvalijo, kar nas vsakič zelo gane,« poudarja števerjanska županja.