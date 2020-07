Vozil pod vplivom marihuane

V sredo pozno zvečer so prometni policisti v Vrtojbi ustavili 32–letnega voznika osebnega avtomobila, državljana Italije, in mu odredili hitri test zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. Rezultat testa je bil pozitiven na prepovedano drogo kanabis, zato je bil vozniku odrejen strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, ki pa ga je voznik odločno odklonil. Policija mu je prepovedala nadaljnjo vožnjo, zoper njega je bil podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče.