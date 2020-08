Vrača se Če povem

V Čepovan se ta konec tedna vrača uporniški festival Če povem, ki bo kot lani ponudil bogat kulturni program v znamenju angažirane glasbe, poezije, knjižnih novosti in tudi pohoda mimo partizanskih spomenikov. Večjezična prireditev bo trajala tri dni, od jutri (petka, 21. avgusta) do nedelje. Tako kot lani bo prizorišče čepovanska domačija s hišno številko 83 ob športnem igrišču, na voljo pa bo le 107 sedišč, saj se morajo organizatorji – novoustanovljeno društvo Če povem 83 – držati navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zato priporočajo predhodno rezervacijo.

Petkovo druženje se bo začelo ob 15.30, ob 18.30 bo nastopil kantavtor Teo Ho. Ob 19.30 bodo pesniško srečanje oblikovali Miha Obit, Margherita Trusgnach, Maurizio Benedetti in Stefania Rucli, uro kasneje bodo za glasbo poskrbeli Črni škrat, Mauro Carrero in Drago Mislej - Mef. Sledilo bo srečanje z Igorjem Bijukličem, Primožem Turkom in drugimi gosti. Sobotno snidenje se bo začelo ob 16.30 z glasbo skupine Chelu and the lion, uro kasneje bodo predstavili knjigo Naselili smo se v tkanine / Ci siamo insediati nei tessuti Katarine Gomboc Čeh in Vide Rucli, ki je izšla pri založbi Robida. Ob 18.30 bodo čas za glasbo in verze: nastopili bodo Rive No Tocje, Trastolons in Toni Bruna, ob 21.30 pa bo Elisa Menon prebirala pesmi Roberta Dobrana. Ob 22. uri bo na vrsti dogodek The beat of freedom: ob glasbeni spremljavi Marca Rogata bo nastopila tržiška igralka in perfomerka Marta Cuscunà. Ob 23. uri bo sledil koncert Kraških ovčarjev, nato pa druženje ob kresu s skupino Chelu and the lion.

V nedeljo ob 10.30 se bo začel enourni pohod mimo partizanskih spomenikov, ob 12.30 pa bo Stefano Andreutti predstavil novo zgoščenko Mono no aware. Ob 14.45 bo na vrsti predstavitev knjige L’ultima corrispondenza; posvečena je novinarju Kjašifu Smajloviću, ki so ga ubili med vojno v Bosni leta 1992. Avtor je njegov brat Sakib Smajlović. Za italijanski prevod je poskrbela Selma Husić-Bačinović, navzoča bosta predstavnika založbe Qudu libri Patrizia Dughero in Simone Cuva ter Corrado Altran iz združenja AdriaticGreeNet. Ob 15.30 bodo sledile glasbene pripovedi Zgodbe o smrti in ljubezni z Renato Lapanja in Andreo Pandolfom.

Rezervacije sprejemajo po e-pošti (cepovem83@gmail.com). V sporočilu je treba navesti ime, priimek, telefonsko številko, e-naslov in dan oz. dneve udeležbe za vsakega posameznika. Organizatorji bodo rezervacijo potrdili. Udeleženci morajo s seboj imeti zaščitno masko in jo uporabljati vsakič, ko ni mogoče ohranjati varne medosebne razdalje (vsaj 1,5 metra). Upoštevati morajo navodila rediteljev in vsa NIJZ priporočila za preprečevanje širjenja covida-19. Pri info točki bodo udeleženci morali pokazati potrdilo rezervacije. Ob registraciji in prejemu zapestnice se bodo lahko včlanili v novo kulturno - umetniško društvo Če povem 83 za simboličnih 5 evrov. Včlanitev ni obvezna, prostovoljni prispevki pa so dobrodošli. Osebna vozila bo mogoče brezplačno parkirati na dvorišču podjetja Gonzaga. V primeru slabega vremena se bo dogajanje preselilo na pokrito nadomestno lokacijo, poskrbljeno bo tudi za lačne in žejne.