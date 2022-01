Vrhunec še ni dosežen

V večini občin iz nekdanje goriške pokrajine narašča število primerov covida-19, pri čemer Giovanni Sebastiani, raziskovalec na enem izmed inštitutov državnega sveta za raziskovanje (Cnr), opozarja, da se okužbe na državni ravni še vedno zelo hitro širijo samo Goriškem, Tržaškem in Pordenonskem. V raznih pokrajinah se rast upočasnjuje, ponekod so dosegli vrhunec, marsikje se je krivulja že obrnila navzdol, medtem ko v goriški, tržaški in pordenonski pokrajini število primerov še vedno hitro narašča.

Na pokrajinski ravni je največ primerov v goriški občini; včeraj jih je skupno bilo 765, ki jim gre prišteti še 206 karanten. Na drugem mestu je Tržič s 645 okužbami in 145 karantenami, na tretjem Ronke s 343 okužbami in 82 karantenami, na četrtem pa Štarancan z 229 karantenami in 31 okužbami.

Najvišje število okužb od začetka pandemije v teh dneh beležijo tudi v Sovodnjah. V sovodenjski občini je trenutno okuženih 52 občanov, medtem ko jih je šest v karanteni. Sovodenjski župan Luca Pisk pojasnjuje, da so vsi okuženi v domači oskrbi in da v zadnjih dneh nihče ni potreboval hospitalizacije. »Nekatere tudi osebno poznam in sem se z njimi pogovoril. K sreči imajo vsi le lažje simptome,« pojasnjuje župan. Podobno velja tudi za občini Števerjan in Doberdob, kjer nihče med okuženimi ne potrebuje bolnišnične oskrbe. V Števerjanu je trenutno devetnajst okuženih občanov, dva sta v karanteni. Po informacijah županje France Padovan se okuženi počutijo kar dobro in okrevajo na domu. V doberdobski občini je trenutno dvajset okuženih občanov, dva sta v karanteni. V prejšnjih dneh je bilo okužb še nekaj več, zaradi česar doberdobski župan Fabio Vizintin upa, da se bo upad števila primerov še nadaljeval.