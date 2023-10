Vročina v učilnicah sprožila stavko

Nova okna, ki so jih pred začetkom pouka namestili v slovenskem višješolskem središču v Ulici Puccini, in ki jih iz varnostnih razlogov ni mogoče popolnoma odpreti, so v kombinaciji z nadpovprečno vročino sprožila stavko. Včeraj so sicer stavkali le dijaki, ki obiskujejo tehniški zavod Cankar-Zois-Vega, roke naj bi jih prekrižalo več kot polovica, so poročali iz petih razredov.

Okna se v prvem nadstropju ne odpirajo v celoti, zato so se dijaki že dalj časa pritoževali. Okna, ki se odprejo za niti dvajset centimetrov, ne dovoljujejo ustreznega prezračevanja, zaradi vročine pa s težavo sledijo pouku, so povedali dijaki. »Tudi profesorji so nas pozvali, da nekaj naredimo, zato da bi se situacija spremenila, tako smo se v ponedeljek 5. razredi dokončno odločili za stavko,« je razložil Jaša Primozic, ki obiskuje 5. razred smeri za informatiko.

»Osebno stavke nisem podpirala, veliko pa smo se seveda na šoli pogovarjali o težavah, ki jih imamo z novimi okni in že dolgo se trudimo, da bi našli rešitev,« je dejala namestnica ravnateljice na tehniškem zavodu Canka - Zois -Vega Federica Bello in dodala, da je bilo včeraj na šoli res veliko dijakov odsotnih. »Koliko jih je zmanjkalo zaradi stavke, pa bomo lahko izvedeli jutri (danes, op. ur.), ko bodo nekateri prišli brez opravičila v šolo. Predstavljamo pa si, da so masivno stavkali, saj so bile nekatere učilnice prazne,« je povedala za naš dnevnik.