Vrtec Čriček bo potresno varnejši

Stavbo vrtca Čriček v Doberdobu bodo v naslednjih mesecih prilagodili protipotresni zakonodaji. Najbolj hrupna dela bodo predvidoma opravili v poletnih mesecih, ko ni didaktičnih dejavnosti, sicer se bodo gradbena dela predvidoma zaključila oktobra.

Dežela FJK je Občini Doberdob dodelila namenski prispevek 140.000 evrov, potem ko se je po preverjanju izkazalo, da je vrtec potreben prilagoditvenih del. V lanskem letu je občinska uprava imenovala načrtovalce, ki so pripravili osnutek, končni in izvedbeni načrt za dela. Slednja dva je občinski odbor odobril v prejšnjih dneh. Med načrtovanjem, za katerega je poskrbelo podjetje Tecnoprogetti iz Gorice, se je izkazalo, da bodo prilagoditvena dela nekoliko bolj obsežna, kot je bilo predvideno. Za izvedbo del bo tako potrebnih 202.379 evrov. Tudi zaradi tega so se odločilo, da bodo dela razdelili v dva sklopa. Prvi je vreden 172.379 evrov, drugi pa 30.000 evrov. Dodatni denar za prvi sklop bodo črpali iz deželnega sklada za investicije (23.569 evrov) evrov ter iz letnega deželnega prispevka za vzdrževanje vrtca in osnovne šole (8.810 evrov). Kar se tiče drugega sklopa, je občina zagotovila 30.000 evrov s spremembo proračuna št. 2 za poslovno leto 2021-2023. Spremembo je doberdobski občinski svet sprejel na zasedanju, ki je potekalo minuli četrtek.