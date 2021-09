Vrvež brez gneče

Kakšen je bil začetek letošnjega goriškega pouličnega praznika Okusi Off? Dokaj množičen (zlasti včeraj), vendar brez gneče, ki bi lahko povzročala težave pri upoštevanju predpisov za preprečitev širjenja okužb s koronavirusom. Po četrtkovem odprtju se je večji del stojnic napolnil, sicer so nekatere beležile precej manjši obisk v primerjavi s prejšnjimi leti, ko so Okusi ob meji privabljali obiskovalce tudi iz bolj oddaljenih krajev po Sloveniji, iz cele Furlanije - Julijske krajine, iz Veneta in še dlje. Sinoči je bilo po mestu že precej več vrveža, danes in jutri gre spet pričakovati še večjo množico obiskovalcev. Udeležba bo seveda v veliki meri odvisna tudi od vremena.

»Doslej je vse teklo kot po olju. S preverjanjem covidnih potrdil ni bilo večjih težav,« pojasnjuje goriški župan Rodolfo Ziberna, ki je zadovoljen, da je mesto po zaslugi Okusov off spet zaživelo. Covidno potrdilo je kot znano potrebno za obisk dveh prazničnih prizorišč, ki skupno lahko sprejmeta 2700 ljudi. Praznični območji sta od sosednjih ulic ločeni z ograjami in ponekod z belordečimi plastičnimi trakovi. Na Travniku ter v Ulicah Crispi in Roma so v glavnem postavljene stojnice iz Furlanije - Julijske krajine in Slovenije; nekatere izmed njih ponujajo razne balkanske specialitete, tudi pleskavice. Najbolj zvesti obiskovalci praznika nedvomno pogrešajo večletne udeležence iz Srbije, Bosne-Hercegovine in Toskane, ki so bili običajno »doma« v Ulici Roma. Letos na prazniku ni niti Zveze slovenske katoliške prosvete in njenih društev, ki so običajno s svojim šotorom zasedali večji del Crispijeve ulice. Na Travniku pripravljajo madžarske kurtoš kolače v treh stojnicah, pred katerimi je vedno vrsta; nedaleč stran je tudi stojnica z nizozemskimi sladicami. V Ljudskem vrtu je mogoče okusiti razne francoske dobrote; francoska ponudba je primerljiva s prejšnjimi izvedbami, medtem ko je na Battistijevem trgu precej manj avstrijskih in nemških stojnic kot v prejšnjih letih. Ponudbo izven dveh prazničnih prizorišč dopolnjujejo mestni bari in restavracije, ki so svoje mize in stole postavili po ulicah.