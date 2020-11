Vsak lahko prispeva k zmagi

Prebivalce obeh mest vabijo, naj Goricama pomagajo do zgodovinskega uspeha. Zato so si domiselni člani ekipe GO!2025, ki vodi kandidaturo Nove Gorice z Gorico za Evropsko prestolnico kulture (EPK) leta 2025, zamislili nagradno igro Pomagaj nam zmagati - Aiutaci a vincere, k sodelovanju na kateri vabijo prav vse Novogoričane in Goričane. Poziv in navodila za sodelovanje so včeraj objavili na svoji Facebook strani, ki ima 4.194 sledilcev.

Sobota, 12. decembra, bo za skupno kandidaturo dveh mest pomemben dan. Ekipa GO!2025 bo mednarodni izbirni komisiji, ki bo nekaj dni kasneje določila zmagovalca oz. prihodnjega nosilca naziva Evropske prestolnice kulture, predstavila dopolnjeno prijavno knjigo (t.i. bid book), ki pod geslom GO! Borderless vsebuje vizijo in programe za skupni kulturni in širši razvoj somestja. Sprva je bilo napovedano, da bodo člani komisije decembra obiskali Novo Gorico in Gorico; to bi jim omogočilo, da bi na lastne oči spoznali zanimivosti in skupni utrip čezmejnega goriškega območja, kar pa zaradi epidemioloških razmer ne bo mogoče. Predstavitev prijavne knjige, ki so jo v prejšnjih tednih člani ekipe GO!2025 orisali skupščini Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje EZTS GO in jo morajo oddati do 24. novembra, bo potekala po spletu. »12. decembra bomo virtualno predstavili komisiji naši Gorici in jih poskušali prepričati, da je naša #GoBorderless zgodba najbolj unikatna,« pišejo člani ekipe za kandidaturo in dodajajo, da bi naziv Evropske prestolnice kulture 2025 pripomogel k še boljšemu sožitju med občani obeh mest in grajenju skupne prihodnosti.

Kako lahko torej Novogoričani in Goričani dajo svoj doprinos in pomagajo ekipi GO!2025 prepričati komisijo, da je goriška kandidatura najboljša? Ob tem, da držijo pesti, jo lahko še sami nagovorijo. Po Facebooku naj pošljejo ekipi GO!2025 kratek video posnetek iz telefona in v njem povejo, zakaj si želijo, da Gorici čez pet let postaneta evropska prestolnica kulture. Video lahko traja od 5 do 30 sekund, jeziki so lahko slovenščina, italijanščina ali angleščina. Deset najboljših posnetkov bodo nagradili z GO!2025 steklenico, GO!2025 trzalico za kitaro in Go!Borderless zapestnico.