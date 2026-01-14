Vsak od nas je lahko Pipin

Vsak izmed nas je lahko Pipin. Tako kot Pipina lahko tudi nas družba hitro zapelje z bleščečimi obljubami, a ključno je, da znamo razločiti, kaj je zares naše. Pipin: čas za junaka je naslov nove produkcije gledališke skupine O’Klapa, ki bo prvič zaživela na odru prihodnji konec tedna. Premiera bo v petek, 23. januarja, ob 20. uri, sledili pa bosta ponovitvi v soboto, 24. januarja, ob 20. uri, in v nedeljo, 25. januarja, ob 18. uri v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Predstava bo opremljena z italijanskimi nadnapisi. Gre za odrsko delo, v katerem se prepletajo igra, petje v živo in ples, celotno produkcijo pa v vseh pogledih vodijo mladi člani skupine.

Igralci, a ne samo

Pipin: čas za junaka je doslej najbolj ambiciozen projekt gledališke skupine O’Klapa, pojasnjuje koordinatorka Kea Vogrič. Skupina, ki deluje od leta 2009, je v tem času ustvarila številne predstave, od lutkovnih uprizoritev do muzikalov, tokratni projekt pa je poseben iz več razlogov. Člani so se zavestno odločili za nov način dela: vse vloge, ki spremljajo nastanek predstave, so prevzeli sami, od organizacije in režije do scenografije in tehnične koordinacije. »Tokrat torej nismo bili le igralci, temveč smo si razdelili tudi številne druge odgovornosti,« pojasnjuje Vogričeva.

Ambicioznost projekta se kaže tudi na umetniški ravni. Poseben igralski izziv predstavlja dejstvo, da igra deluje kot nekaka gledališka »matrjoška«, kot predstava v predstavi. O’Klapovci namreč uprizarjajo potujočo igralsko skupino, ki pripoveduje srednjeveško zgodbo o Pipinu, sinu Karla Velikega. Slednji išče smisel življenja in lastno identiteto, prepričan, da je namenjen nečemu velikemu, čeprav ne ve, čemu. V iskanju odgovora se preizkusi v različnih vlogah in dejavnostih, vendar ga nobena izkušnja ne prepriča. Skupina potujočih igralcev, z Vodjo predstave (Keo Vogrič) na čelu, Pipina vodi skozi posamezne epizode njegovega življenja in ga spodbuja, naj odkrije svojo »posebnost«. Kako se bo odločil, bodo gledalci izvedeli direktno v dvorani KCLB.