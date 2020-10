Vse več občin je »modrih«

Spomladi so bile »bele«, med drugim valom postajajo »modre«. V več občinah iz goriške pokrajine v pomladnih mesecih niso zabeležili niti enega primera okužbe s koronavirusom; med njimi sta med drugim bili tudi doberdobska in števerjanska občina, ki sta bili zaradi tega na spletnem zemljevidu deželne civilne zaščite označeni z belo barvo. Med drugim valom se je barva številnih občin spremenila; iz bele je postala modra, kar pomeni, da se je koronavirus pojavil tudi na njihovem občinskem ozemlju. »Bele« občine brez okužb so bile včeraj samo Dolenje, Mariano in Moraro. V Doberdobu sta okužena dva občana, ravno tako dve okužbi so obravnavali v Števerjanu. V Sovodnjah je bil koronavirus prisoten že spomladi; okužila in zatem uspešno okrevala sta dva občana. Med drugim valom se je število okužb v sovodenjski občini povečalo; po novem je okuženih sedem občanov, sicer članov treh družin. V sovodenjski občini imajo poleg tega osem občanov v karanteni, v Doberdobu štiri in v Števerjanu – trenutno – nobenega.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.