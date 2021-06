Vse več primerov mišje mrzlice

Do 10. junija je v Sloveniji za mišjo mrzlico zbolelo 213 ljudi, toliko laboratorijsko potrjenih primerov so zabeležili na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Največje žarišče je na Goriškem, kjer je bilo letos potrjenih 64 primerov, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Glede na to, da so majski podatki na Goriškem kazali 16 okužb lahko sklepamo, da se je število primerov strmo povečalo v obdobju zadnjega meseca. Večina okuženih bolnikov je bila hospitalizirana, umrl ni nihče.

Med tistimi, ki so oboleli za mišjo mrzlico, je tudi samostojni podjetnik Mladen Barić iz Črnega vrha nad Idrijo, ki se ukvarja s sečnjo in spravilom lesa. Prebolel je hujšo obliko in je bil zato hospitaliziran. »En teden sem imel zelo visoko vročino, najhujše pa so bile bolečine v predelu ledvic in križa. Preden so v moji krvi zaznali okužbo, sem bil štirikrat na urgenci,« je opisal potek bolezni. Sam ne ve, kje se je okužil, sklepa da celo doma in ne v gozdu. Še pred njim, v aprilu, so za mišjo mrzlico zboleli štirje delavci, ki so pri njem zaposleni, delali so na območju Predmeje in Trnovskega gozda. Dva od delavcev sta prebolela hujšo, dva pa blažjo obliko. Med pogostimi simptomi so tudi meglen vid, glavoboli, zaripel obraz. Barić iz izkušenj na terenu še dodaja, da je letošnja populacija miši izjemno številna – maja, ko smo ga prvič intervjuvali, je dejal, da je situacija »nenormalna« –, veliko je tudi poginulih glodavcev.