Vse več v Grčijo, vse manj na Hrvaško

»Stranke se večinoma odločajo za destinacije, ki jih z neposrednim poletom dosežemo z najbližjega letališča - Ronk,« pravi Boris Nanut, lastnik goriške potovalne agencije Gotour, ki je sredi julija praznovala 40-letnico ustanovitve. Pri njem in drugih goriških kolegih smo se pozanimali, kam letos potujejo Goričani: veliko goriških turistov se po besedah agentov odloča za grška otoka Kefalonijo in Lefkado, zelo priljubljeni pa sta tudi Italija in Španija. Vse manj Goričanov pa se odloča za Hrvaško, kjer so se v zadnjih letih cene hotelov visoke kategorije močno povišale. »Paradoksno se lahko zgodi, da družina prihrani, če izbere potovanje - vključno s poletom in primerljivim hotelom - v Grčijo, ki je izredno konkurenčna,« opozarja Nanut.

