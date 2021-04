»Vsi, ki bodo sodelovali z nami, poznajo slovenski jezik«

»Že preko dvajset let delujemo na področju naravoslovja. Deset let smo skrbeli za dom metuljev v Bordanu, zatem smo se usmerili v upravljanje naravnih rezervatov. Že več let upravljamo rezervat ob jezeru Cornino, ki je poznan po beloglavih jastrebih, in favnistični park v kraju Forni di Sopra, poleg tega smo tudi upravitelji jezerc Parker v kraju Forgaria, ki so posvečena športnemu ribolovu. Ne nazadnje se ukvarjamo tudi z izobraževanjem; aktivni smo tudi v Venetu,« pravi Luca Sicuro, predsednik zadruge Pavees, ki je postala nova upraviteljica deželnega rezervata Doberdobskega in Prelosnega jezera.

»Na razpis smo se prijavili s projektom za valorizacijo celotnega območja rezervata Doberdobskega in Prelosnega jezera, pri čemer bomo računali na pomoč in strokovnost naših številnih partnerjev in sodelavcev; z leti smo si nabrali kar nekaj izkušenj, saj smo skupno gostili na tisoče obiskovalcev,« pravi Sicuro in pojasnjuje, da so v načrtu za upravljanje doberdobskega rezervata posebno pozornost namenili muzeju in didaktičnim dejavnostim za šole.

»Upravljali bomo tudi restavracijo, za katero seveda upamo, da jo bomo glede na covid-omejitve lahko čim prej odprli. Že med pripravo naše ponudbe za razpis smo se lotili snovanja mreže kmetijskih podjetij in krajevnih proizvajalcev, s katerimi nameravamo v prihodnje sodelovati. Posebno pozornost bomo namenili tipičnim proizvodom, ki jih želimo predstavljati širši publiki v centru Gradina in v njegovi restavraciji,« poudarja Sicuro, ki smo ga vprašali, kako bo njegova zadruga poskrbela, da bo zadoščeno tudi zahtevam po uporabi in znanju slovenščine. »Vsi operaterji, ki smo jih vključili v razpis in bodo sodelovali z nami, poznajo slovenski jezik; edino izjemo predstavljam jaz, za vse druge je slovenščina materin jezik. Večinoma gre za člane raznih društev, ki se ukvarjajo z naravo,« pravi Sicuro in napoveduje, da bodo pripravili tudi niz dogodkov in vodenih ogledov. Po njegovih besedah bo treba še nekaj tednov, da bodo konkretno začeli z delom, saj morajo šele podpisati pogodbo z doberdobsko občino in zatem prevzeti prostore, za katere je doslej skrbela zadruga Rogos. Sicuro med drugim pojasnjuje, da bodo posebno pozornost namenili Doberdobskemu jezeru; nekateri člani zadruge Pavees so se v preteklosti ukvarjali tudi z raziskovanjem jezera, v katerem so odkrili kar nekaj zanimivosti glede ribjega življa, ki jih bodo v prihodnje predstavili javnosti.