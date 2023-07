Sovodenjska občina je v prejšnjih dneh na svoji spletni strani v razdelku Transparentna uprava/Natečaji objavila razpis, na podlagi katerega bodo izbrali koordinatorja projekta Vsi za enega, eden za vse!.

Občina Sovodnje je projekt prijavila na deželni razpis za boj proti osamljenosti januarja letos in je bila pri tem uspešna. Namen projekta je organizirati vrsto srečanj, delavnic in konferenc, na katerih se bodo ljudje, ki se počutijo osamljeni, lahko družili, se preizkusili v raznih veščinah in predali svoje znanje novim generacijam ter se ponovno prepoznali kot sposobne in aktivne osebe, ki lahko še veliko dajo skupnosti.

Koordinator projekta bo imel nalogo, da organizira vrsto srečanj in da vodi delavnico ročnih spretnosti. Rok za vložitev prijav zapade 10. avgusta.