Vzdrževalna dela na letališču naj bi zaključili v teku enega leta

Goriško letališče na Rojah, predvsem hangarje in travnate površine, naj bi v teku približno enega leta uredili in opravili najnujnejša vzdrževalna dela, da bi bilo ponovno uporabno. Potem ko je na začetku letošnjega leta goriška občina postala edini družbenik podjetja Amedeo Duca d’Aosta, ki upravlja goriško letališče, je podjetje vzporedno začelo izvajati ukrepe poslovnega načrta, s katerim si prizadevajo za ponoven zagon letališča.

»Goriška občina je v dokapitalizacijo družbe vložila 600.000 evrov,« je potrdil občinski odbornik za finance Dario Obizzi. Z drugimi prispevki, ki naj bi jih družba prejela – znašali naj bi približno dva milijona evrov – se bodo tako lotili vzdrževalnih oz. obnovitvenih del. Zamrznitev dejavnosti, ki je bila posledica ukrepov zaradi koronavirusa, je seveda prizadela tudi družbo, ki upravlja letališče; konec maja pa so začeli s prvimi ukrepi, in sicer ureditvijo travnate površine in očiščenjem grmovja ob robu letališča. Med naslednjimi koraki pa bo vzdrževanje hangarjev, prizadevajo si tudi za postavitev črpalke, ki bi oskrbovala letala. Med pomembnimi posegi je tudi postavitev ograje, ki bi zamejila površino, ki je namenjena letališkim dejavnostim, in omogočila tudi drugim obiskovalcem, da se varno sprehajajo na letališču. Letališče v tem obdobju vsekakor ni zaprto, saj se ga nekateri letalci vsekakor poslužujejo.