Vzgojna naveza

Predstavniki Fundacije Villa Russiz, koroške vzgojne ustanove Diakonie de La Tour ter pobratenih občin Koprivno in Trebinje ob Osojskem jezeru so včeraj podpisali dogovor o sodelovanju, in sicer v spomin na grofico Elvine Ritter de la Tour, ki se je umrla na današnji dan pred 105 leti.

Grofica je bila pobudnica ustanovitve obeh vzgojnih ustanov, ki sta se s podpisom včerajšnjega dogovora obvezali, da bosta tesneje sodelovali; svojim varovancem bosta ponujali možnost srečevanja in izvajanja skupnih dejavnosti. Koroška občina Trebinje, ki je pobratena s Koprivnim ravno po zaslugi obeh vzgojnih ustanov in njune skupne ustanoviteljice, bo pomagala Fundaciji Villa Russiz pri sodelovanju na raznih avstrijskih agro-živilskih sejmih in pri prodaji vina na avstrijskem trgu.

Vzgojna ustanova Diakonie de La Tour sicer ponuja široko paleto socialnih in izobraževalnih storitev, tako da ima okrog 1850 uslužbencev. Povečanja svojih dejavnosti si želijo tudi v Fundaciji Villa Russiz, ki ji predseduje Antonio Paoletti. »Obogatiti želimo ponudbo našega doma, tako da bi lahko v njem gostili tudi mlade od 18. do 21. leta starosti, saj bi jim tako lahko boljše pomagali pri iskanju zaposlitve,« pravi Paoletti in opozarja, da želijo tudi izboljšati poslovanje vinarskega podjetja, ki deluje v okviru ustanove Villa Russiz, saj bodo tako imeli več sredstev za delovanje doma za mladostnike, v katerem trenutno lahko sprejmejo do šestnajst otrok in mladih od 3. do 18. leta starosti.