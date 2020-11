Vzlet ovirata virus in birokratski spor

Že večkrat napovedani ponovni vzlet goriškega letališča ovirata koronavirus in birokratski spor med ministrstvom za kulturne dobrine in zavodom za letalstvo Enac. Pred nekaj dnevi se je na zahtevo občinskega svetnika Demokratske stranke Marca Rossija sestala pristojna svetniška komisija, ki je na svojem zasedanju gostila tudi predsednika upravnega sveta družbe Duca D’Aosta Rolanda Parmesanija.Do spora med zavodom Enac in ministrstvom za kulturne dobrine je prišlo, potem ko je spomeniško varstvo sprožilo postopek za vključitev steze goriškega letališča na seznam kulturne dediščine. Poleg tega naj bi ministrstvo podvomilo tudi v veljavnost podelitve koncesije za upravljanje letališča, čemur je zavod Enac odločno oporekal. Na koncu naj bi ministrstvo sprejelo ugovore in hkrati napovedalo, da bo zadevo dodatno poglobilo. »Vse skupaj se je seveda poznalo tudi na delovanju družbe Duca D’Aosta, ki je moralo pridobiti nekaj pravnih mnenj in sploh izgubiti kar nekaj časa s to zadevo. Upravni svet družbe se zagovarja, da je zadeva ohromila njegovo delovanje, zaradi česar ni uspel sprejeti nekaterih sklepov, ki bi omogočili uresničevanje poslovnega načrta. S tem se ne ravno strinjam, saj bi lahko vseeno nadaljevali z delom in načrtovanjem vsaj, kar se tiče nove ograje, za kar imajo 230.000 evrov prispevka Trgovinske zbornice,« poudarja Rossi, po katerem se niso lotili niti obnavljanja dotrajanih poslopij v letališkem kompleksu. »Na letališču še vedno ni niti goriva. V prejšnjih mesecih je v Gorico priletelo letalo z novinarji, ki so obiskali Brda. Med njihovim obiskom je pilot moral poleteti v Portorož, kjer je napolnil rezervoar in se zatem vrnil v Gorico,« opozarja Rossi, po katerem je v hangarju goriškega letališča trenutno le devet letal, čeprav je mest skupno osemnajst.»Družba Duca D’Aosta je lansko poslovno leto zaključila s 128.000 evri izgube; po kapitalizaciji, vredni 600.000 evrov, imajo sedaj v družbeni blagajni 451.000 evrov, kar pomeni, da so letos porabili že 150.000 evrov. Če se bo tovrstni trend nadaljeval, bo čez dve leti družbi spet grozilo zaprtje,« opozarja Rossi. Zelo kritičen do vodstva družbe Duca D’Aosta in sploh do goriške občine, ki je njen edini delničar, je tudi občinski svetnik Foruma Andrea Picco. »Uresničili niso niti enega izmed ciljev, ki so si jih zadali konec lanskega leta, ko je goriška občina rešila družbo Duca D’Aosta,« poudarja Picco, po katerem je predsednik družbe pojasnil, da se je uresničevanje poslovnega načrta zavleklo tudi zaradi koronavirusa. »Družba je bila mrtva že lani – tudi brez covida,« pikro komentira Picco.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.