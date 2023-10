Vztrajajo, čeprav vse manj ljudi še piše razglednice

Člani filatelističnega kluba Lovrenc Košir iz Trsta so maja na Opčinah pripravili veliko razstavo, s katero so počastili svojo 70-letnico. Razstavo so pred nekaj dnevi prenesli v Kulturni dom v Gorico in so jo odprli v ponedeljek. Razstava je svoje mesto dobila v mali dvorani goriškega hrama kulture in bo na ogled do 20. oktobra. Razstavo sestavljata dva sklopa, ki sta med seboj zelo povezana: prvi del panojev je namenjenih starim razglednicam, na drugem delu so na ogled zbirke znamk iz raznih obdobij.

Člane tržaškega kluba, ki v svoje vrste uvršča tudi nekaj goriških filatelistov, in publiko je uvodoma nagovoril predsednik Kulturnega doma Igor Komel. Med drugim je pojasnil, da je klub Lovrenc Košir v preteklosti že razstavljal v goriškem Kulturnem domu. Poleg tega je pojasnil, da je tokratna razstava vključena v projekt Čedrmaci današnjega časa. Podrobneje o razstavi sta spregovorila glavna snovalca filatelističnega prikaza, predsednik kluba Peter Suhadolc in tajnik Igor Tuta. Oba sta naglasila, da 70 let delovanja pomeni velik praznik za društvo, ki kljub manjši krizi filatelije še vedno vztraja pri svojem poslanstvu. Ta kriza se odraža v tem, da ljudje v bistvu ne pišejo več razglednic, zaradi česar je upadla tudi uporaba znamk. Povedala sta tudi, da je nekoč med Trstom in Gorico delovalo več filatelističnih klubov, zdaj pa sta ostala le dva: Lovrenc Košir na Tržaškem in sorodno društvo v Tržiču.