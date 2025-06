Vztrajamo, da bi ohranjali slovensko glasbo in kulturo

Največji dogodek, ki ga prireja števerjansko društvo F. B. Sedej, je nedvomno Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan. Tekmovanje so prvič priredili 2. maja leta 1971. Letos bo od petka, 4. julija, do nedelje, 6. julija, potekala njegova 53. izvedba, ki s sabo prinaša tudi svoje novosti. O le-teh in o izzivih, s katerimi se danes soočajo glasbeni festivali, smo se pogovorili s predsednikom SKPD F B. Sedej Matijo Corsijem.

Festival Števerjan je edini tovrstni festival v Italiji. Kaj to pomeni?Festival narodno-zabavne glasbe Števerjan je resnično nekaj edinstvenega. Včasih se še sami ne zavedamo njegovega pomena. Vendar je dejstvo, da v času, ko se festivali narodno-zabavne glasbe tudi v matični državi soočajo s težavami, mi še vedno vztrajamo. In to že več kot pol stoletja. To pa zato, da bi ohranjali naprej slovensko glasbo in kulturo, ki sta nam pri srcu.

Glede težav se menda spopadamo z istimi problematikami kot vsi ostali festivali. Potrebe ansamblov so namreč dandanes drugačne. Pa tudi časi so se spremenili. Mnoge glasbene skupine raje izberejo kako veselico ali poroko in se ne vpišejo na festival. Tekmovanje je za ansamble namreč vedno neka obveza in hkrati tveganje - zmaga ni zagotovljena. Zahteva pa tudi nezanemarljivo mero truda:napisati čisto novo pesem, vaditi, potem pa na odru pred komisijo izvesti čim boljši nastop, saj imajo na voljo le eno možnost. Festival pa nedvomno ostaja neka odskočna deska. Prednost tekmovanj nasploh je dejstvo, da se lahko kot ansambel preizkusiš na velikem odru, pred strokovno komisijo in pred navijajočim občinstvom, kar daje drugačne občutke kot nastop v studiu. Nastopiti na festivalu narodno-zabavne glasbe v Italiji, med zamejci, pa je še bolj enkratna izkušnja.

Kakšen bo 53. Festival Števerjan?Na letošnjo edicijo se je vpisalo dvanajst ansamblov. To so Lozn bodn, Kunstosi, Zaplet, Nagajivi tris, Wow, Marka Krašne, Dveh dolin, Vrabci, Hlapci, Maxi, Blisk in Škof. Vsi so se vpisali v prvem roku prijav. Potem smo prireditelji rok podaljšali za en mesec, število ansamblov pa je ostalo nespremenjeno. Prihajajo z vseh koncev Slovenije. Letos za razliko od prejšnjih izvedb ni nobenega zamejskega ansambla in razen enega so vsi debitanti, to pomeni, da se bodo prvič predstavili na našem odru. Tudi letos bosta napovedovala Stefania Beretta in Primož Forte, ki sta v paru prvič nastopila lansko leto.

V čem bo ta edicija različna?Letošnja izvedba bo spet potekala tri dni. V zadnjih letih smo izmenično prirejali festival po dva ali tri dni. Odločili smo se vseeno za tri, ker bo prizorišče kakorkoli postavljeno in bi ga radi na polno izkoristili. Novost letošnje izvedbe je, da bosta dva dneva veselice z glasbo v živo, na voljo pa bo tudi plesna plošča. Za to potezo smo se odločili, da bi privabili tudi mlajšo publiko, ki morda ne pozna Števerjana ali narodno-zabavne glasbe. Oba dneva bo vstop na prizorišče prost. Vstopnica bo potrebna le za nedeljski tekmovalni del.