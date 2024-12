Z avtom se je zaletel v doberdobsko cerkev

Na Trgu sv. Martina v Doberdobu se je danes, 27. decembra, zgodila prometna nesreča, v kateri je nastala večja materialna škoda, hujših posledic za vpletenega voznika in potnico pa naj k sreči ne bi bilo. Okrog 13.50 je avtomobil znamke Citroen c5, ki ga je upravljal 64-letni moški, peljal skozi Doberdob v smeri proti Ronkam. V še nepojasnjenih okoliščinah, morda zaradi slabosti, je voznik na Trgu sv. Martina zapeljal na nasprotni vozni pas, se zaletel v cerkveno stopnišče in obtičal pred vhodnimi vrati. Tako voznik kot potnica naj bi jo odnesla brez hujših poškodb, prednji del vozila pa je bil popolnoma uničen, tako kot okrasno cvetlično korito pred cerkvijo. Na prizorišče so prvi prihiteli gasilci, za njimi pa še reševalna služba 118 in prometna policija. Voznika so prepeljali na tržiško urgenco.