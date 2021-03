Z avtomobilom v obcestni kanal

V Ulici Risorgive v Tržiču se je danes popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri je bil poškodovan moški iz Štarancana. Iz še nepojasnjenih vzrokov je med vožnjo svojega avtomobila izgubil nadzor nad vozilom, ki je padlo v obcestni kanal. Moški se med padcem ni hudo poškodoval in je sam izstopil iz avtomobila ter poklical na pomoč. Na kraj nesreče so tako prišli gasilci iz Tržiča ter njihovi kolegi iz Gorice z avtolestvijo, zdravstveno osebje z rešilcem in helikopterjem ter lokalni policisti iz Tržiča. Območje so nekaj časa zaprli za promet, da so gasilci lahko izvlekli avtomobil na suho. Moškega so z rešilcem prepeljali v tržiško bolnišnico San Polo, njegovo stanje pa naj ne bi bilo zaskrbljujoče, saj je med nesrečo utrpel le kak udarec. Lokalni policisti preiskujejo okoliščine nesreče, na kraj pa so prišli tudi prostovoljci civilne zaščite. Ker je vozilo padlo v kanal za namakanje, so prostovoljci skrbeli za to, da se ne bi iz vozila iztekel bencin. Nesreča se je namreč pripetila v bližini parka Biotopo Risorgive di Schiavetti, nedaleč od tržiškega pristanišča.