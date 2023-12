Z denarjem iz NOO tudi do centra za brezdomce

Med področji, ki so opredeljena v Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO), sta tudi spodbujanje družbene inkluzije in kohezivnosti, za kar skrbi italijansko Ministrstvo za delo in socialo. Iz sklada NOO lahko lokalne samouprave in druge ustanove torej črpajo tudi sredstva za odpravo brezposelnosti in socialno vključevanje ranljivih skupin. In ravno s pomočjo teh sredstev bo goriška občina do leta 2026 pridobila novi stanovanji za invalidne osebe, priskrbela dodatno pomoč občanom v finančni stiski in bolje oskrbela brezdomne osebe.

»Pri nekaterih projektih sodelujemo z drugimi občinami z območja Brd in Gornjega Posočja, druge smo zasnovali samostojno. Med našimi načrti sta najpomembnejša ureditev dveh novih stanovanj za invalidne osebe in nov sprejemni center za brezdomce na Rojcah,« pojasnjuje goriška odbornica za socialo Silvana Romano.

IZ NOO en milijon evrov

Za ureditev stanovanj bodo iz sklada NOO črpali nekaj več kot 200 tisoč evrov, za nov sprejemni center, v katerem bo lahko prenočevalo do sedem ljudi, pa okrog 800 tisoč evrov.

