Z dežele denar za novo doberdobsko šolo

V poletnem rebalansu deželnega proračuna za letošnje leto oz. za triletje 2025-2025, ki je bil sprejet v noči na včerajšnji dan, je bilo 3,5 milijona evrov namenjenih doberdobski občini za porušenje sedanjega osnovnošolskega poslopja in za izgradnjo nove stavbe za potrebe osnovne šole Prežihovega Voranca.

»Izredno smo zadovoljni, da je deželna vlada izkazala pozornost za potrebe naše občine, zaradi tega bi se zahvalil vsem na deželi, saj gre za zadevo, ki je izredno pomembna za vas, za doberdobsko občino in sploh za celo zamejstvo,« poudarja doberdobski župan Peter Ferfoglia, po katerem bo novo šolsko poslopje pomembno tudi, ker bo prispevalo k utrditvi vloge doberdobskega ravnateljstva.

Zadeve so se lotili po volitvah

Doberdobski župan se je z zadevo začel ukvarjati takoj po lanski izvolitvi. Na občini so ocenili, da sedanjega dotrajanega šolskega poslopja, ki ne odgovarja novim protipotresnim predpisom, nima smisla obnavljati in da je bolj smotrno zgraditi čisto novo šolsko stavbo.

Med lanskim poletjem so skupaj z občinskim tehničnim uradom pripravili osnutek načrta s smernicami za gradnjo nove šole in porušenje sedanjega šolskega poslopja, ki so ga septembra priložili prošnji za pridobitev finančnega prispevka v okviru postopka usklajevanja med občinami in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino.

V Doberdobu morajo zdaj počakati, da v prihodnjih tednih na deželi pripravijo ustrezni odlok, zatem bodo po besedah župana gradnjo nove šole vključili na seznam infrastrukturnih del, nato se bodo lotili postopka za pripravo dokončnega načrta. Preko deželne centralne strukture za javne dobrine in storitve bodo morali izpeljati razpis za izbiro načrtovalca, ki bo zatem izdelal načrt za porušenje sedanjega šolskega poslopja in za izgradnjo nove stavbe.

Če ne bo večjih zapletov, bi po mnenju župana z načrtovanjem lahko zaključili junija prihodnjega leta. Do takrat nameravajo poskrbeti tudi za ureditev prostorov v sprejemnem centru Gradina, kjer nameravajo gostiti učence med rušenjem poslopja in gradnjo nove šolske stavbe. Med drugim morajo poskrbeti tudi za ureditev dostopne poti do sprejemnega centra Gradina z utrjenim makadamom. Župan razlaga, da bo za cesto, za novo napeljavo elektrike in cevi za optična vlakna potrebnih med 60 in 70 tisoč evrov. O zadevi bodo med drugim razpravljali tudi med zasedanjem občinskega sveta, ki bo v ponedeljek, 28. julija.

Kako urediti prostore na Gradini, da bodo primerni za pouk, se morajo sicer še dokončno odločiti in se pred tem pogovoriti z ravnateljico Večstopenjske šole Doberdob Sonjo Klanjšček.

Župan napoveduje, da bosta rušenje sedanjega poslopja in izvedba prvega sklopa gradbenih del, ki predvideva izgradnjo spodnjih prostorov in pritličja, predvidoma trajala eno leto.

Dobiti morajo še dva milijona

»Nova šolska stavba bo uporabna že po prvem letu gradbenih del, to se pravi približno dve leti od začetka načrtovanja. Med načrtovanjem - to se pravi med prihodnjim šolskim letom - bo pouk še naprej potekal v stari šoli,« zagotavlja župan, ki predvideva, da naj bi pouk na Gradini potekal eno leto. Ferfolja dalje razlaga, da bo gradnja nove šole potekala po sklopih, sicer je projekt skupno vreden 5,6 milijona evrov, kar pomeni, da bodo morali pridobiti še dobra dva milijona evrov.

Ferfoglia pojasnjuje, da je že v stiku z deželnim svetnikom Slovenske skupnosti Markom Pisanijem in sploh z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, s katerima si bodo v prihodnjih mesecih, med katerimi bo steklo načrtovanje, prizadevali najti manjkajoča finančna sredstva.