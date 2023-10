Z dražbo vin do obnove fresk na Kostanjevici

Združenje vitezov Cru klasifikacije vin vladarice kraljice Marije Terezije 27. in 28. oktobra prireja drugo dražbo vin v samostanu Kostanjevica, z izkupičkom pa bodo pomagali pri obnovi fresk iz 17. stoletja v tamkajšnji kapeli.

Charles-Louis de Noüe je ob pomoči Alisa Mariniča na Goriškem v prejšnjih letih odkril idealen teritorij za pridelavo imenitnih vin. Iz njegove velike ljubezni do te dežele se je rodila povezava med burgundsko tradicijo in tradicijo Brd. Tako sta Charles-Louis de Noüe, iz družine Domaine Leflaive, in Alis Marinič iz Brd združila moči in skupaj naredila vino. Vino, pridelano na območju, ki je bilo stoletja prizorišče vojn, je postalo simbol miru. Francozi so od nekdaj ljubili to deželo, od Elise Baciocchi, Napoleonove sestre, do Karla X., francoskega kralja, ki je v samostanu Kostanjevica tudi pokopan, in grofa Latourja, ki je leta 1850 v deželo prinesel francosko trto. Avstrijska vladarica Marija Terezija je leta 1787 v Goriški grofiji prvič na svetu izdala klasifikacijo Grand Cru-jev (najboljših leg) za pridelavo vin. Na to klasifikacijo je opozoril zgodovinar Stefano Cosma. In prav Charles-Louis de Noüe in Alis Marinič sta bila tista, ki sta zaradi odkritja vladaričine klasifikacije Cru ustanovila Združenje vitezov Cru klasifikacije vladarice kraljice Marije Terezije. To je prvič po razpadu avstro-ogrske monarhije, da lahko poskusimo in odkrijemo vsa vina po takratni klasifikaciji vin, ki jih pridelujejo najboljši vinogradniki v Brdih, Posočju, Vipavi, Ogleju in na Krasu.