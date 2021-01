Z glasbo v novo leto

Na Glasbeni matici (GM) so se letos odločili, da ponudijo Zadružni kraški banki Trst Gorica novoletni koncert. Banka ga je z veseljem sprejela in v ta projekt vključila še deželni sedež Rai v Trstu. Zaradi koronavirusnih razmer so bili primorani koncert posneti; posnetek je pred dnevi nastal v goriškem Kulturnem domu, na ogled pa bo na kanalu Rai 3 bis danes, 1. januarja, okrog 21. ure.

Na koncertu z naslovom Voščila v glasbi Zadružne kraške banke Trst Gorica bo nastopil komorni orkester GM, ki ga sestavljajo bivši učenci GM, današnji profesorji in sodelavci GM ter študentje, ki se v sklopu projekta Erasmus izpopolnjujejo na tržaškem konservatoriju. Klasični zasedbi salonskega orkestra, kot je bil v navadi v času Straussa in sodobnikov, se bosta tokrat pridružila kot pianista še Claudia Sedmach in Bogdan Kralj. Pod vodstvom dirigenta Igorja Zobina bosta nastopila dva priznana primorska pevca, in sicer sopranistka Mateja Petelin in baritonist Jure Počkaj. Program bo obsegal najbolj poznane in priljubljene »novoletne« melodije.