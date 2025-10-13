Z gledališkimi predstavami spodbujajo kreativnost otrok

Komigo Baby stopa v trinajsto sezono. Cikel gledaliških predstav za otroke Kulturnega doma v Gorici se je z leti izkazal za priljubljenega in uspešnega. Na vseh dosedanjih izvedbah je bil namreč obisk nedeljskih predstav nadvse zadovoljiv.

Letošnjo sezono so v četrtek predstavili predsednik Kulturnega doma Igor Komel, umetniški vodja predstav Franko Korošec in sodelavka Maša Braini. Uvodoma se je Komel zahvalil obema nosilcema pobude za vztrajnost pri zasnovi in pripravi programa, ki bo tudi v tej sezoni pester in raznolik.

Obiskal jih bo tudi Miklavž

V letošnji sezoni se bo zvrstilo šest predstav. Prva bo na sporedu v nedeljo, 26. oktobra, ob 11. uri, in sicer igrana predstava Katje Pegan Martin Krpan reši Dunaj, ki jo na oder postavljata Gledališče Koper in Mestno gledališče Ptuj. V ponedeljek, 27. oktobra, ob 10. uri bodo igro ponovili za slovenske šole. Predstava bo sicer prvič odigrana izven Slovenije.

Festival Komigo Baby se bo nadaljeval v nedeljo, 16. novembra, ob 11. uri, ko bo na sporedu lutkovna predstava Lucije Ćirovič Zmešnjava iz Kovčka. Gre sicer za eno prvih predstav govora iz trebuha za otroke.

V petek, 5. decembra, ob 17. uri bo Kulturni dom obiskal sv. Miklavž. Pred njegovim prihodom bodo otroke v čarobni svet iluzije, humorja, trikov in presenečenj popeljali Assi magici iz Gorice.

V nedeljo, 6. januarja, ob 11. uri bo gostovalo Gledališče Makarenko z lutkovno predstavo Ovčka in Volk.

Peta igra na programu bo avtorski projekt Leje Menar: Kako je lisica dobila zlati rep. Otroci in njihovi starši si jo bodo lahko ogledali v nedeljo, 1. februarja, ob 11. uri.

Kot zadnja iz niza Komigo Baby bo na vrsti igrana predstava Miškiniga gledališča Zvezde plešejo. Zvezde bodo v Kulturnem domu zaplesale v nedeljo, 15. marca, ob 11. uri.

Za otroke in družine

»Glavni cilj je približati najmlajše h gledališki umetnosti, saj prav gledališče je lahko v oporo pri rasti in osebnostni bogatitvi. Revija želi tudi ponuditi družinam prijeten trenutek sprostitve in skupnega preživljanja prostega časa ter stimulativnih, kreativnih in vzgojnih doživetij,« poudarja Igor Komel, po katerem gledališče spodbuja otrokovo domišljijo in istočasno izboljša sposobnost koncentracije. Med predstavami imajo otroci priložnost, da se vživijo v vloge in se prepoznajo v likih, nato pa se lahko s starši pogovorijo o vsebinah in o sporočilu posameznih predstav.

Prireditelji so na predstavitvi pojasnili, da niz otroških predstav prireja Kulturni dom v sodelovanju ZSKD, športnim združenjem Dom in kulturna zadruga Maja. Pokroviteljstvo je zagotovila Slovenska kulturno-gospodarska zveza. Festival so podprli dežela Furlanija - Julijska krajina Io sono FVG, Fundacija Goriške hranilnice, Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Občina Gorica. Partnerji projekta pa so Slovensko stalno gledališče iz Trsta, lirična akademija Križ, Kulturni dom Sovodnje, Kulturni dom Nova Gorica in Slovensko narodno gledališče Nova Gorica.

Redni abonma za šest predstav stane 27 evrov, znižani pa 13 evrov (spremljevalci, bratje in sestre). Cena vstopnic za posamezno predstavo znaša šest evrov (otroci) oz. tri evre (znižani). Za informacije in rezervacije je na razpolago blagajna Kulturnega doma (tel. 0481-33288, naslov elektronske pošte info@kulturnidom.it, www.kulturnidom.it).