Z goriškim sprevodom se začenja pustni čas

Z današnjim goriškim pustnim sprevodom se začenja niz letošnjih pustnih prireditev. Pustni sprevod, 33. po vrsti, se bo začel ob 14. uri v Ulici Oberdan. Pustarji se bodo zatem odpravili po ulicah Roma, De Gasperi, Sauro, XXIV maggio, po korzih Italia in Verdi. Nagrajevanje bo okrog 17. ure pred Ljudskim vrtom na Korzu Verdi.

Z vozom se bodo danes v Gorico pripeljali pustarji iz Štandreža, Števerjana, Šempolaja, Sovodenj, Doberdoba, Medjevasi, Štmavra, z Opčin ter iz krajev Treppo Grande in Grions del Torre. Poleg vozov se bo pisane povorke udeležilo še enajst skupin, in sicer iz Gabrij, Opatjega sela, Cerovelj, Križa, s Poljan, iz Fiumicella, Tržiča, Romansa, iz kraja Colloredo di Prato in iz novoustanovljenega društva Stile Goriziano. Zadnji trenutek so se na povorko vpisali še pustarji iz skupine I fen.