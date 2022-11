Z jezikovnimi čajankami do nadgradnje znanja

Po uspešnih prvih treh sklopih brezplačnih jezikovnih tečajev slovenščine in italijanščine, ki so se pod okriljem Zavoda GO! 2025 začeli v koronskem letu 2020, se pobuda nadaljuje. V začetku meseca se bo tako začel nov niz desetih lekcij začetnega in nadaljevalnega tečaja za oba jezika. Tudi tokrat bo spletna srečanja vodila profesorica italijanščine, Jelena Vukmir, ki se je dosedanjim udeležencem tečajev zelo priljubila s svojo metodo učenja jezika na enostaven in poljuden način.

Omenjeni trije sklopi so doslej skupno obsegali 30 lekcij v obeh jezikih in skupno pritegnili okoli 3.200 udeležencev z obeh strani državne meje.»Glede na velik interes podobnega tečaja, ki se je izvajal še v fazi kandidature za Evropsko prestolnico kulture, smo se odločili, da tudi skladno z vsemi zavezami v naši prijavni knjigi, nadaljujemo oziroma še nadgradimo tečaje jezika, se pravi slovenščine za Italijane in italijanščine za Slovence,« pravi Gorazd Božič, direktor Zavoda GO!2025.Tokratni tečaj bo obsegal deset spletnih srečanj in bo, v primerjavi s preteklimi izvedbami, tudi nadgrajen, dodaja profesorica Jelena Vukmir. Katere so torej novosti? Za razliko od preteklih sklopov, ki se je odvijal na družbenem omrežju Facebook, se bosta tečaja tokrat odvijala na interaktivni spletni platformi learn.go2025.eu, kjer se lahko zainteresirani tudi vpišejo. Po besedah organizatorjev bodo vsebine na tej platformi veliko bolj pregledne, vsak uporabnik bo lahko odprl svoj profil, na katerem bo lahko lažje sledil nalogam in imel boljši pregled nad že opravljenimi nalogami in že osvojenimi vsebinami oziroma že opravljenimi lekcijami. Jezikovna srečanja bodo potekala v živo na spletu, omogočen pa bo tudi kasnejši ogled že objavljenih vsebin za tiste, ki svojih obveznosti ne bodo uspeli prilagoditi urniku tečaja.»Še nekaj sprememb oziroma nadgradenj bo: vsako srečanje bo trajalo 35 minut in bo vsebovalo dodatne, poimenovali jih bomo raje igre kot vaje, ki pomagajo, da čim prej ponotranjimo naučeno, spoznano,« še dodaja profesorica Jelena Vukmir.

Tečaj bo potekal enkrat tedensko. Letošnja posebnost bodo tudi mesečna srečanja v živo v obliki jezikovnih čajank, kjer bodo udeleženci z obeh strani meje lahko poklepetali drug z drugim in tako povadili naučeno. Ta srečanja bodo odprta tudi za tiste, ki ne bodo obiskovali tečaja, a bi radi povadili pogovor z »naravnim govorcem«. Kot še dodaja profesorica, so takšni pogovori v živo oz. na štiri oči odlična priložnost »da pridobimo tisto samozavest, ki nam jo da samo živa izkušnja. Torej raba jezika, s katero dobimo tudi motivacijo za učenje naprej in občutek, da zmoremo. To nas najbolj motivira.«