Z mamili je oskrboval Tržič in okolico

Tržiški policisti so z dvema preiskavama, ki sta trajali skoraj dve leti, razbili veji kriminalne združbe, ki se je ukvarjala s prometom in prodajo prepovedanih drog v Laškem. Vrednost prodanega kokaina, marihuane in hašiša, ocenjujejo preiskovalci, je presegala 100.000 evrov. Nazadnje so prejšnjega 25. novembra aretirali 38-letnega M.T. iz Kampanije, ker je tržiško območje »oskrboval« z drogo. Moškega, ki že več let živi v Tržiču in je trenutno v priporu, policisti preiskujejo njegovo partnerko. Ženska, ki je stara 38 let (tudi ona je po rodu iz Kampanije), se bo morala redno zglašati pri policiji. M.T. je bil v preteklosti zaradi podobnih kaznivih dejanj že večkrat kaznovan. Temeljito poznavanje tržiškega družbenega tkiva in številni stiki, tudi družinski, so mu omogočili, da je s pomočjo partnerke vodil promet s prepovedanimi drogami. Preiskava, ki so jo poimenovali Lotar, se je razvila iz preiskave Welfen, ki je potekala v letih 2017 in 2018; tudi to so vodili policisti iz Tržiča.

