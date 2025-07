Z ministrico Čalušić o dvolastništvu, divjadi in dialogu

Kako izboljšati komunikacijo med Slovenijo in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in kako še dodatno podpreti slovenske kmete v Italiji? To sta bili glavni odprti vprašanji, ki sta prišli v ospredje na včerajšnjem srečanju z ministrico RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Matejo Čalušić.

Ministrica je na povabilo Kmečke zveze (KZ) namreč prvič obiskala slovensko narodno skupnost v Benečiji in na Goriškem. Najprej si je ogledala muzej SMO in kmetijo Manig v Špetru. Tu so ji predstavili zgodovino in kmečko dejavnost na Videmskem. Nato so se preselili na Oslavje, kjer so obiskali kmetijo Gravner. Sledil je uradni sestanek na kmetiji Klanjscek, kjer so politični in drugi predstavniki Slovencev v Italiji ministrici orisali stanje kmetijstva ter z njim povezane težave in izzive. Dotaknili so se tudi problematik dvolastništva, divjadi, požarov ipd. Vsi so izpostavili potrebo po večji komunikaciji in še tesnejšem sodelovanju.

»Matična domovina podpira in si želi tudi v prihodnje naprej podpirati svoje narodne skupnosti,« je dejala ministrica RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Poudarila je pomen srečanj in obiskov, ki omogočijo, da se skupnost in osebe spozna in začuti. Izpostavila je zakonodajni dosežek s spremembo Zakona o divjadi in lovstvu, ki omogoča članstvo v slovenskih lovskih družinah tudi pripadnikom slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, glede dialoga z Deželo FJK pa je predlagala srečanje v oktobru, dotlej pa bo čas za dokumentiranje in raziskavo. Ministrica Čalušić je tudi izpostavila poglavitno vlogo slovenske narodne skupnosti v Italiji in KZ. »Preko nje kmečki glas prispe do nas,« je dejala.