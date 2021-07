Z novimi žarometi do prihranka energije

Ronška občinska uprava si je zagotovila 180.000 evrov ministrskega prispevka za povečanje energetske varčnosti športnega igrišča Sandro Brunner v Romjanu in za bejzbolski štadion Giordano Gregoret; oba objekta bosta dobila razsvetljavo, ki ustreza zahtevam nogometne oz. bejzbolske zveze.

Na športnem igrišču bodo namestili 16 novih led žarometov, medtem ko jih bo bejzbolski štadion dobil kar 24. Ronški župan Livio Vecchiet pojasnjuje, da vsa svetila v občini razpolagajo z led tehnologijo; ob tem so zamenjali tudi vse kurilne naprave, tako da so znižali emisije plina Co2 za kar 746 ton. Župan razlaga, da so posodobili tudi vse semaforje v občini; njihovo upravljanje in vzdrževanje so zaupali podjetju Chiurlo Tec iz kraja Campoformido na Videmskem, ki bo prihodnjih petnajst let skrbelo tudi za hlajenje in ogrevanje poslopij v občinski lasti.