Z obnovljenima čakalnicama do večjega udobja

Gostoljubnost. To je osnova pri zagotavljanju boljših zdravstvenih storitev, v središču katerih mora biti pacient. Tako je dejala tržiška podžupanja in odbornica za zdravstvo Marta Calligaris na včerajšnjem odprtju dveh novih čakalnic, ki so ju uredili v tržiški bolnišnici.

Včerajšnji dan je v Tržiču potekal v znamenju gostoljubnosti in solidarnosti. Najprej so prerezali trak nove čakalne sobe na urgenci. Sledila sta predstavitev in odprtje čakalne sobe oddelkov za onkologijo in medicino. Slednjega so prenovili s podporo društva DinAmici v sodelovanju z zdravstvenim podjetjem Asugi, banko BCC FVG in Občino Tržič. Društvo DinAmici je sredstva zbralo v sklopu projekta Rožnati oktober (Ottobre Rosa) in darovalo tudi 34 televizorjev za bolnike.

Osebam in okolju prijazna

Nova čakalnica urgentnega oddelka je klimatizirana, razpolaga s štiridesetimi sedeži, dvema televizijskima zaslonoma in sanitarijami. Predvsem pa želi biti »bolj udobna in bolj po meri človeka«. Celotna investicija znaša 262.500 evrov. Prenove sta bili deležni tako notranjost kot zunanjost čakalne sobe. Uporabljeni so bili okolju prijazni materiali, kot je lesno-plastični kompozit (WPC). Izboljšali so izolacijo tal, stropa in sten, da bi se znatno izboljšalo počutje uporabnikov, hkrati pa zmanjšalo porabo energije za hlajenje oz. ogrevanje. Za večjo osvetljenost prostorov so tudi povečali okna. En del čakalne sobe razpolaga z avtomati. Televizijska zaslona bosta tudi predvajala vsa morebitna obvestila in koristne informacije.

»Morda se to zdijo majhne stvari, vendar ni tako,« je dejal deželni odbornik za zdravstvo Riccardo Riccardi, ki se je udeležil včerajšnjega dvojnega odprtja. Poudaril je tudi prizadevanje zdravstvenega osebja urgentnega oddelka, ki je pogosto pod prevelikim pritiskom. Marta Calligaris, podžupanja Občine Tržič, se je v imenu občinske uprave zahvalila zdravstvenemu podjetju Asugi in izpostavila, da je to korak v smeri »izboljšanja ponudbe za občane«. Na odprtju so bili poleg podžupanje Calligaris in deželnega odbornika Riccardija prisotni tudi direktor tržiške urgence Ranieri Giuseppe Cravero, generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana, arhitekt Mauro Baracetti in Manuela Fumis, predsednica društva DinAmici, ki je poskrbelo za opremo prostora.