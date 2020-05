Z ognjem nad čebele

Zažgali so dvajset panjev. V vsakem izmed njih je bilo okrog 80.000 čebel, tako da jih je zgorelo približno 1.600.000. Neznani vandali so v noči z nedelje na včerajšnji dan vlomili na zemljišče ob robu Šlovrenca, kjer čebelarji iz kmetijske družbe Kraška gmajna imajo v tem času nastanjenih približno trideset panjev.

»Na nastalo škodo so opozorili nekateri sprehajalci, ki so v jutranjih urah opazili dim. Takoj so obvestili gasilce in nekaj svojih znancev, ki so čebelarji, slednji pa so se postavili v stik z nami,« pravi Edvard Gergolet iz Doberdoba, eden izmed šestnajstih čebelarjev, vključenih v kmetijsko družbo Kraška gmajna, ki ji predseduje Sara Devetak z Vrha.Na prizorišče dogodka, ki se nahaja na gričevnatem predelu občine Šlovrenc, severno od deželne ceste št. 56, kjer v bližini ni nobene hiše, so včeraj dopoldne poleg gasilcev prišli tudi karabinjerji. Ob pregledu panjev je bilo takoj jasno, da gre za namerno dejanje. Gasilci, ki ravno v tem obdobju pogosto sodelujejo pri reševanju rojev čebel, so skupaj s karabinjerji in čebelarji, ki so si prispeli ogledat nastalo škodo, opazili, da so neznanci (ali neznanec) pred vhode v panje namestili nekaj slame. »Ko so prižgali slamo, se je ogenj takoj razširil na vosek v notranjosti panjev, ki je seveda izredno vnetljiv. V nekaj trenutkih so bili panji, polni čebel, v ognju,« žalostno ugotavlja Gergolet in pojasnjuje, da so prvič svoje čebelje družine pripeljali v Šlovrenc lani in da so bili že takoj deležni manjših vandalskih dejanj, saj so jim neznanci prevrnili nekaj panjev in povzročili nekaj škode. Letos so panje pripeljali iz Jamelj v Šlovrenc pred približno desetimi dnevi in bi tam ostali še deset dni, da bi se čebele napasle po akacijevem cvetju. Ob zaključku cvetenja akacije bi panje spet odpeljali v Jamlje. Ker v bližini zemljišča v Šlovrencu ni nobenega naselja, se čebelarji upravičeno sprašujejo, koga tako motijo njihove čebele.

V družbo Kraška gmajna, ustanovljeno pred tremi leti, so vključeni čebelarji iz Doberdoba, Zdravščin, Ronk, Romansa, Gabrij in z Vrha. Skupno razpolagajo s šestdesetimi panji; akacijev med v tem času poleg Šlovrenca pridelujejo še v Petovljah.Vandali so s svojim kaznivim dejanjem - ne pozabimo, da so čebele zaščitena vrsta in da so v zadnjih letih vse bolj ogrožene - povzročili tudi gmotno škodo in izpad pridelka. Vsak panj, poln čebel in medu, je vreden med štiristo in petsto evrov, tako da so neznanci čebelarje oškodovali za skoraj deset tisoč evrov.