Z opero sprehod po Prešernovi poeziji

Kdor si je od srede popoldne po spletu ogledal koncert ob slovenskemu dnevu kulture, ki so ga priredili trije obmejni kulturni domovi – Kulturni dom Gorica, Kosovelov dom Sežana in Kulturni dom Nova Gorica – je bil prijetno presenečen nad odlično pripravljenim in izvedenim programom, ki so ga izoblikovali uveljavljeni glasbeni umetniki. Kot napovedano je šlo za premiero glasbenega dogodka z naslovom Čezmejno ob kulturnem prazniku z mednarodno zasedbo opernih pevcev, ki so ga pred dnevi posneli na odru Kulturnega doma v Gorici. Pripravilo ga je pet uveljavljenih glasbenikov, ki so na svojevrsten način počastili dan slovenske kulture. Pod taktirko dirigentke in pianistke Mojce Lavrenčič ter ob odlični spremljavi trobentača Jona Ana Herliča so svoje pevsko znanje prikazali slovenski baritonist Jure Počkaj, basist Alessandro Svab iz Križa pri Trstu in ruska mezzosopranistka Lilia Kolosova.