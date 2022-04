Z razstavo obujajo spomine na prehojeno pot

Proslavljanje 60-letnice prisotnosti in delovanja prej Katoliškega doma, zdaj Kulturnega centra Lojze Bratuž, se je v četrtek začelo z odprtjem dokumentarne razstave, postavljene v spodnji in zgornji veži slovenskega kulturnega središča v Gorici. Razstavo so naslovili Iz vrednot v bogastvo, prikazano gradivo pa na velikih panojih in v vitrinah prikazuje del razvejanega delovanja, ki se je v prostorih doma odvijalo v minulih šestih desetletjih. Še posebno pozornost so namenili kulturnim dogodkom v zadnjih 25 letih. Fotografije prikličejo v spomin nastope domačih in tujih pevskih zborov, operetnih spevoiger v domači režiji, pa predavanja in predstavitve knjig, razstave, obiske pomembnih osebnosti in še veliko drugega.

Vsebino razstave sta v četrtek podrobneje opisali predsednica centra Franka Žgavec in osrednja govornica, umetnostna zgodovinarka Verena Koršič Zorn. Žgavčeva se je sprehodila skozi 60-letno zgodovino centra z omembo pomembnejših trenutkov, ki so zaznamovali dolgo pot goriškega hrama kulture.

Verena Koršič pa je izpostavila, da je sila pomembno, da si s prikazano razstavo, ki ni običajna, prikličemo v spomin vso dolgo, z ovirami in težavami posuto pot, ki je privedla do postopne materialne in duhovne gradnje tega pomembnega kulturnega centra za goriške Slovence. Čeprav je na razstavi predstavljen le drobec nadvse bogatega in pestrega delovanja, je še povedala Koršičeva, lahko iz nje razberemo že od prvih prireditev dalje široka obzorja, od povezovanja med Slovenci v domovini in tujini pa do premoščanja ideoloških in političnih predsodkov ter odprtosti do drugih narodnosti. Navzoče je povabila, naj se udeležijo slavnostne akademije Kamen na kamen, ki bo na sporedu drevi ob 20.30 v režiji Jasmin Kovic in jutrišnjega predvajanja dokumentarca ob 60-letnici doma, ki bo ob 18. uri.