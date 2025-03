Z umetnostjo bodo v Brdih rušili mejo

V Brdih bo aprila zaživel pravi muzej na prostem s skulpturami in umetniški instalacijami sredi vinogradov. Projekt Ars Sine Finibus, čigar pobudnik je podjetje Sinefinis vinogradnikov Roberta Princica in Matjaža Četrtiča, bo tako združil trideset mladih umetnikov do 35. leta starosti iz Italije in Slovenije. Ti bodo v mešanih parih ustvarili petnajst umetniških del, ki bodo razstavljena po vinogradih in bodo prosto dostopna publiki. Pobuda spodbuja trajnostno naravnano umetnost, saj bodo umetnine izdelane z ekološko trajnostnimi in recikliranimi materiali.

»Zamisel je nastala že pred časom, saj se od celega začetka nadejamo, da bi z vinsko produkcijo združili nekoč enotno ozemlje, ki ga je ločila meja. Opoka, zemlja in trte ne poznajo meja. Z umetniškimi deli, ki jih bomo postavili tako v Italiji kot v Sloveniji, želimo poudariti to enotnost, nadejamo se, da bi vinske navdušence in ljubitelje umetnosti privabili naravnost v vinograde, kjer bi dejansko spoznali, da ločitev ni več,« razlagajo pobudniki. Čeprav je projekt še v začetni fazi - zainteresirani umetniki se lahko prijavijo do 6. aprila -, je pot jasno začrtana: dolgoročni cilj je oblikovanje čezmejne umetniške poti v Brdih.

Umetnine sredi vinogradov

»Kar je za nas pomembno, je dejstvo, da bodo umetnine sad sodelovanja slovenskega in italijanskega umetnika. Cilj ni le dati prostor nastajajoči ustvarjalnosti, temveč tudi okrepiti kulturni dialog med državama, s katerim bomo spodbudili novo generacijo umetnikov, ki se počutijo resnično evropski. Dokazati želimo, da umetnost, tako kot naša zemlja, ne pozna ločitev. Sanjamo enotno briško območje brez meja, ki je lahko pravi zgled evropskega povezovanja,« še razlagajo organizatorji projekta in dodajajo, da bodo umetnine postavili po vinogradih kmetij Gradis’ciutta v Italiji in Ferdinand v Sloveniji.

Oblikovali bodo tudi digitalni zemljevid, ki bo omogočal dostop do vseh umetniških del. Projekt Ars Sine Finibus financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje.