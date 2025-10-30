Z zasaditvijo oljke miru uradno pričeli festival

V mnogih kulturah in religijah velja oljka za simbol miru. Prvi festival medverskega dialoga Terre di pace se je včeraj dopoldne pričel prav s posaditvijo oljčnega drevesa na prenovljeni ploščadi pri Rdeči hiši. Štiridesetletno drevo je poklonila družba Enel. Za prevoz in posaditev pa je poskrbelo podjetje Goni. Predstavniki verskih sredin, ki so soudeležene pri festivalu, so nato korenine pokrili z zemljo. Orodje je dalo na razpolago podjetje Edilcasa Macuzzi.

Pri zasaditvi oljke so bili prisotni goriški nadškof Carlo Roberto Maria Redaelli, rabin Alexander Meloni, imama islamske skupnosti Zakaria Seidu in Hamza ef Muratspahic, pastor Jens Hansen iz metodistične cerkve in predstavnik italijanskega budističnega inštituta Soka Gakkai Roberto Bonora. Sodelovalo je tudi okrog osemdeset otrok iz osnovne šole Rismondo in vrtca Agazzi, ki so zaplesali okrog komaj posajenega drevesa. Goriški župan Rodolfo Ziberna je poudaril, kako se mir gradi od spodaj navzgor. Občino Nova Gorica je zastopal svetnik Andrej Šušmelj. Prisoten je bil tudi župan Občine Šempeter Vrtojba Milan Turk.

Vstop na vse dogodke festivala, ki bo trajal do 2. novembra, je brezplačen. Celoten program je na voljo na spletni strani: https://isig.it/tdp/.