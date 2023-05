Za EPK potrebujejo okrog tisoč prostovoljcev

Prostovoljci bodo nepogrešljiv del projekta GO! 2025, saj bodo skrbeli za različne naloge, povezane z izvajanjem in promocijo kulturnega programa GO! 2025, in sicer za organizacijske in administrativne naloge, logistiko, sprejem umetnikov in udeležencev, informacijske storitve za obiskovalce, promocijo in še veliko več. Zato so v sredo v Xcentru predstavili programe prostovoljstva v okviru EPK 2025 in sodelujoče seznanili s priložnostmi, ki jih program prinaša, in z možnostmi vključevanja.

Kot pojasnjuje Sanja Popov Leban iz Zavoda GO! 2025, prijavna knjiga za EPK predvideva za izpeljavo projekta tudi pomoč okrog 1000 prostovoljcev. »Verjamemo, da bomo za EPK dobili dovolj prostovoljcev v regiji, tako iz Slovenije kot tudi iz Italije. Bolj intenzivno bomo prostovoljce začeli vabiti konec poletja, sicer pa že imamo dogodke, ki potrebujejo prostovoljce,« priznava. »Sestankovali smo tudi že z organizacijami, ki delujejo na področju prostovoljstva iz Italije, katerih prostovoljci so doslej sodelovali pri izpeljavi različnih dogodkov v Sloveniji. Z njimi bomo zagotovo sodelovali,« napoveduje. Koordinacija prostovoljcev je po besedah Sanje Popov Leban v Italiji sicer nekoliko drugačna zaradi zakonodaje, vendar sogovornica ocenjuje, da se bodo tudi na tem področju v prihodnje poenotili in povezali. »Prostovoljce za pomoč pri izpeljavi EPK 2025 bomo vabili iz širše regije, ne samo iz območja, kjer se bo odvijala EPK.

In po kakšnih kriterijih bodo prostovoljce izbirali? »Morali nam bodo predstaviti pretekle izkušnje, pa tudi svoje želje oziroma na katerih dogodkih EPK bi radi sodelovali,« poudarja Sanja Popov Leban.

Dodaja, da bo za koordinacijo dela prostovoljcev skrbel koordinator prostovoljcev, ki bo tudi motivator celotne ekipe. Koordinator prostovoljcev bo v času EPK dobil polno zaposlitev, seveda pa bo skrbel tudi za prostovoljce iz tujine. V navadi namreč je, da kot prostovoljci v EPK sodelujejo tudi prostovoljci, ki so prostovoljno delali že v predhodnih prestolnicah kulture. »Za te prostovoljce bomo zagotovili spanje, prehrano in osnovne pogoje, da bodo lahko delali z nami, saj ne smejo biti na izgubi. Za ostale bo poskrbljeno v skladu z zagotovljenimi sredstvi. Bodo pa vsi prostovoljci med opravljanjem svojega dela v času EPK 2025 zavarovani,« napoveduje naša sogovornica. Glavni koordinator prostovoljcev za EPK 2025 po njenih besedah v tem trenutku še ni izbran, vsekakor pa upa, da bi koordinatorja prostovoljcev ohranili tudi po zaključku EPK 2025. Hkrati dodaja, da nameravajo v sklopu Erasmus projektov mlade in nekoliko starejše obveščati, kje lahko delajo kot prostovoljci za eno leto.

Iva Devetak, ki vodi Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško, pozdravlja odločitev, da bo zaposlitev koordinatorja prostovoljcev v regiji za potrebe EPK financirana, hkrati pa upa, da bi to zaposlitev lahko ohranili tudi kasneje. »Upam, da bo marsikatera vsebina ostala tudi kasneje, ko se bo EPK že zaključila. Da ne bodo ostali le zidovi, temveč programi in vsebine. Prostovoljstvo je zagotovo vsebina z ljudmi, brez njih ne gre,« opozarja. Hkrati priznava, da običajni ljudje, z njo vred, še ne čutijo projekta EPK: »Mogoče smo preveč oddaljeni eden od drugega, saj se nam zdi, da so evropski projekti zelo daleč, ali pa se premalo zanimamo za njih. Zato je zelo pomembno, da bodo vsebine EPK prišle do slehernega občana in občanke.«