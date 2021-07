Za goriške osnovnošolce konec šolskih poletnih dejavnosti

Včeraj so se po treh tednih zaključile poletne aktivnosti na osnovnih šolah v Štandrežu, Števerjanu in Bračanu, ki jih je organizirala Večstopenjska šola Gorica v sodelovanju z raznimi društvi in ustanovami. Med poletnim središčem v Štandrežu so otroci ustvarjali z Alino Carli ter z ilustratorkama Katerino Kalc in Dunjo Jogan. Svoje športne sposobnosti so urili s člani športnih društev Dom, OK Val, Juventina in SPDG. Glasbena šola Komel je v sodelovanju s športnim društvom Olympia priredila delavnico o olimpijskih igrah. Podobno delavnico so izpeljali tudi na osnovni šoli v Števerjanu, kjer so še likovno ustvarjali z društvom Sedej ter imeli gledališko in športno delavnico v priredbi društva Briški grič. Udeleženci poletnih aktivnosti na osnovni šoli v Bračanu so se včeraj odpravili na ekskurzijo z vlakom v Trst.