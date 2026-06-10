Za Gradino iščejo upravitelja lokala in gostišča

Po skoraj dveh letih in pol zaprtja se za Sprejemni center Gradina vendarle odpira možnost novega začetka. Občina Doberdob je v prejšnjih dneh objavila javni razpis, s katerim išče novega upravitelja prostorov, namenjenih baru oziroma restavraciji centra, ki stoji v naravnem rezervatu Doberdobskega in Prelosnega jezera. Razpis prinaša novost: poleg lokala bo Občina Doberdob oddala v upravljanje tudi gostišče s sobami, kar marca, ko smo v Primorskem dnevniku poročali o pripravi razpisne dokumentacije, še ni bilo predvideno.

Novi koncesionar torej ne bo prevzel le gostinskega dela centra, temveč tudi prostore, namenjene prenočevanju oziroma nastanitvi gostov. »Možnost, da bi center Gradina med načrtovano gradnjo nove osnovne šole gostil učence in tajništvo, namreč ni več tako aktualna, kot je bila. V pogodbi je sicer še vedno predvidena, a je verjetneje, da bomo z načrtovalci za izvajanje pouka iskali drugo, primernejšo rešitev, na primer kontejnerje,» pojasnjuje doberdobski župan Peter Ferfoglia.

Imenovanje do počitnic?

Rok za oddajo ponudb za upravljanje centra Gradina je 6. julij. Postopek bo potekal izključno v elektronski obliki, in sicer prek deželnega portala eAppalti. »Ponudbe bo pristojna komisija pregledala že v dneh po izteku prijavnega roka. Želimo si, da bi lokal čim prej ponovno zaživel, zato računam, da bomo koncesionarja imenovali že pred avgustovskimi počitnicami,« pravi Ferfoglia in dodaja, da so nekateri subjekti že pokazali zanimanje za prijavo na razpis.

Februarja je bilo predvideno, da bo pogodba trajala pet let z možnostjo podaljšanja za nadaljnja tri leta. Objavljeni razpis pa zdaj določa formulo štiri plus štiri: koncesija bo veljala štiri leta od podpisa pogodbe, podaljšati pa jo bo mogoče še za nadaljnja štiri leta. Podaljšanje ne bo samodejno. Koncesionar bo moral svojo namero sporočiti najmanj šest mesecev pred iztekom pogodbe, podaljšanje pa bo morala potrditi občina oziroma občinski svet.

Izhodiščna letna koncesnina znaša 9000 evrov. Znesek je podlaga za razpis in ga bo mogoče zvišati s ponudbo. Da bi olajšali zagon dejavnosti, razpis predvideva 40-odstotno znižanje letne koncesnine v prvih dveh letih od podpisa pogodbe. Koncesnino bo moral izbrani upravitelj plačevati vnaprej, najpozneje do petega dne v mesecu. V primeru neplačila treh zaporednih obrokov bo koncesija prenehala veljati od četrtega meseca neplačila. Koncesionar bo poleg koncesnine kril tudi stroške električne energije, vode, ogrevanja oziroma klimatizacije, rednega vzdrževanja naprav ter druge stroške, povezane z obratovanjem.

Slovenščina med pogoji

Po podpisu pogodbe bo moral novi upravitelj lokal odpreti javnosti v 30 dneh, razen če bo predložil utemeljeno prošnjo za podaljšanje roka. Ta določba kaže, da si občina želi čimprejšnje ponovne oživitve centra, ki je zaradi dolgotrajnega zaprtja izgubil del svoje vsakdanje vloge v rezervatu. Gradina namreč ni samo gostinski objekt, temveč tudi prostor sprejema, informiranja in promocije območja. Prav zato razpis ne ocenjuje le višine ponujene koncesnine, temveč predvsem kakovost projekta, ki ga bodo kandidati predložili. Med pogoji je po besedah župana tudi ta, da mora osebje, ki je v stiku s strankami, obvladati slovenski jezik.

Največ točk bo mogoče zbrati pri načinu upravljanja in organizacije storitve. Komisija bo ocenjevala zanesljivost organizacijske zasnove, predvideno osebje, urnike, kontinuiteto in stabilnost delovanja, pa tudi gastronomsko ponudbo. Posebna pozornost bo namenjena uporabi lokalnih, bioloških in sezonskih izdelkov ter sposobnosti, da ponudba upošteva različne prehranske potrebe. Kandidati bodo morali predložiti tudi poenostavljeni ekonomsko-finančni načrt, iz katerega bo razvidno, ali je predlagano upravljanje vzdržno.

Razpis posebno težo namenja tudi izboljšavam, inovacijam in digitalizaciji storitev. Upoštevane bodo naložbe, ki ne posegajo strukturno v objekt, lahko pa izboljšajo sprejem gostov, kakovost storitve in uporabo notranjih ali zunanjih prostorov. Med primeri so navedeni manjša oprema, dekorativni elementi, informativni totemi, polnilne točke za električna kolesa, zunanja kuhinja oziroma žar in prostori za sprostitev. Kandidati bodo morali predstaviti projekt ureditve notranjih in zunanjih prostorov, z opisom opreme in pohištva ter fotografskim oz računalniškim prikazom. Pri tem bo pomembno, da se predlagane rešitve skladno vključijo v naravno okolje in čim manj vplivajo na krajinsko podobo rezervata.

Dodatne točke bodo kandidati lahko pridobili z izkušnjami na področju turizma, kulture, rekreacije, okolja in storitev za javnost. Pomemben del ocenjevanja bodo tudi predlogi za promocijo centra in rezervata: kulturni dogodki, animacijske dejavnosti, izobraževalne delavnice, tematski večeri ter sodelovanje z lokalnimi ustanovami in društvi.