Za jezikovne programe in vzgojne dejavnosti še 350.000 evrov

Fundacija Goriške hranilnice je objavila tri nove razpise, s katerimi bodo delili prispevke za podporo predvsem jezikovnim in vzgojnim projektom za otroke in mladino. Skupno bo na voljo 350.000 evrov, rok za prijavo pa bo zapadel 15. julija ob 12. uri. Izključno šolam sta namenjena razpisa Comunico con il mondo (Komuniciram s svetom) ter Spazio scuola (Prostor za šolo), saj bodo ta sredstva podpirala jezikovne in druge projekte za krepitev didaktične ponudbe. Šole bodo sredstva lahko uporabile v šolskem letu 2022/2023.

Raznoraznim ustanovam, ki odgovarjajo zahtevanim pogojem, pa bo namenjen razpis Costruiamo il mio futuro (Gradimo mojo prihodnost). S temi sredstvi bodo razna društva in vzgojne ustanove – tudi šole – lahko uresničile projekte ter izobraževalne ali vzgojne dejavnosti za otroke od 6. do 19. leta. Tudi splošni razpis za prispevke za leto 2022 je namenjen široki paleti krajevnih ustanov, ki delujejo na področju vzgoje.»Po objavi razpisov Estate insieme ter Sport e gioco Fundacija s temi dodatnimi sredstvi dokazuje svojo podporo mladim generacijam in pozornost za šolski svet, s katerim je stalno v teku dialog,« pravi predsednik Alberto Bergamin. »Fundacija potrjuje svojo konkretno podporo za okrepitev didaktičnih dejavnosti in širitev izvenšolske vzgojne ponudbe, ki je za otroke in mlade izredna razvojna priložnost,« pravi še Bergamin. Na razpis se lahko zainteresirani prijavijo preko spletne strani www.fondazionecarigo.it do 15. julija.