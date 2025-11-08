Za kapelo pri Vižintinih bodo skrbeli Madžari

Učinkovitejše upravljanje madžarske vojaške kapele, pa tudi negovanje zgodovinskega spomina in turistični razvoj območja so cilji sporazuma in memoranduma, ki ju bo v petek, 14. novembra, Občina Doberdob podpisala z madžarskimi državnimi oblastmi. Na podlagi dogovora, ki ga je uprava dosegla z Generalnim konzulatom Republike Madžarske v Milanu (v imenu madžarskega ministrstva za zunanje zadeve in trgovino) in madžarskim obrambnim ministrstvom, bodo Madžari upravljali spomenik pri Vižintinih, ki ostaja občinska last, za obdobje devetih let. Predvidena je tudi možnost podaljšanja.

Kapelico, ki so jo leta 1918 zgradili madžarski vojaki v spomin na svoje padle v srditih bojih na kraškem bojišču, so obnovili leta 2009. Redno ga obiskujejo predstavniki madžarskih oblasti in potomci vojakov, pa tudi drugi turisti, ki jih zanima dediščina prve svetovne vojne.

Podpis, venci in maša

Da bi njenega upravljanja in rednega vzdrževanja razbremenili urade, hkrati pa zato, da bi učinkoviteje upravljali turistične tokove in zagotovili boljšo promocijo kapele na Madžarskem, kjer velja za pomemben zgodovinski spomenik, so se na doberdobski občini odločili za sklenitev dogovora. Podpis konvencije in memoranduma bo potekal v petek popoldne na doberdobskem županstvu ob navzočnosti vladnih in drugih visokih predstavnikov. Sledilo bo polaganje vencev pri kapeli, kjer bo ob 16.10 tudi maša, ki bo odprta za javnost.

Kot nam je pojasnil župan Peter Ferfoglia, so se za devetletno trajanje sporazuma odločili po nasvetu Zavoda za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine FJK, ki je tako kot italijansko Ministrstvo za kulturo prižgal zeleno luč za podelitev koncesije. Generalni konzulat bo moral na podlagi sporazuma zagotavljati, da bo uporaba nepremičnine skladna z njeno versko, spomeniško in turistično namembnostjo, ob tem pa bo moral zagotavljati spoštovanje varnostnih, higienskih, občinskih in drugih predpisov. Prost dostop bo moral koncesionar zagotavljati ob raznih spominskih in drugih svečanostih v priredbi Občine Doberdob, župnije sv. Martina in lokalnih društev, skrbeti pa bo moral tudi za čiščenje in redno vzdrževanje, medtem ko bodo izredna popravila še vedno v domeni lastnika. »Madžarski sogovorniki so že izrazili namen, da odpiranje in zapiranje kapele, njeno čiščenje ter vzdrževanje nepremičnine in okolice zaupajo domačinu,« razkriva Ferfoglia.