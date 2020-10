Za komercialne dejavnosti znatno znižanje pristojbine Tari

Pristojbina za odpadke Tari bo v številnih občinah, med katerimi so goriška, doberdobska, sovodenjska in števerjanska, cenejša za komercialne uporabnike. Mednje spadajo trgovine, gostilne in druge gospodarske dejavnosti.Goriški občinski svet je v torek soglasno sprejel sklep, na podlagi katerega bodo znižali 80 odstotkov spremenljivih stroškov pristojbine Tari za celo vrsto gospodarskih dejavnosti, ki so zaradi pandemije koronavirusa bile dalj časa zaprte. Skupno bo ukrep veljal 415 tisoč evrov. Popust bo takole razdeljen: na prvi položnici bodo aplicirali 75-odstotni popust glede na lansko tarifo, na končnem računu, ki ga bodo poslali novembra, pa bodo zaračunali 80-odstotni popust. Kdor je plačal več, bo denar prejel nazaj. Ukrep zadeva celo vrsto podjetij, od hotelov do trgovin z oblačili, knjigarn, avtoličarskih delavnic, barov in raznih pisarn. V ukrep so vključene tudi industrijske in obrtne dejavnosti.

Podobne ukrepe so sprejeli tudi v drugih občinah. V Doberdobu bodo podjetja deležna znatnih olajšav. Občina je tudi predvidela znižanje v manjši obliki za vsa gospodinjstva. Tako kot v Gorici bodo v sovodenjski in števerjanski občini davčno olajšavo koristili samo komercialni uporabniki. V sovodenjski občini morajo podjetniki izjaviti, če so zaradi koronavirusa morali začasno prekiniti dejavnosti ali če dejavnost ni bila prekinjena, vendar je kljub temu prišlo do zmanjšanja prometa. V Števerjanu pa so za podjetja, ki so med »lockdownom« prekinila delovanje, predvideli 25-odstotno znižanje pristojbine Tari.