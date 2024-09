Za novo šolo potrebujejo 5,8 milijona evrov

Doberdobska občina je v okviru postopka usklajevanja zaprosila Deželo Furlanijo - Julijsko krajino za finančna sredstva za porušenje sedanje šolske stavbe in za gradnjo novega poslopja za potrebe osnovne šole Prežihovega Voranca. Ali bodo dobili deželni prispevek, bo znano januarja, sicer skupno potrebujejo 5,8 milijona evrov.

Novi doberdobski župan Peter Ferfoglia pojasnjuje, da se je z vprašanjem poslopja osnovne šole ukvarjala že prejšnja občinska uprava, saj stavba ne odgovarja novim protipotresnim predpisom.

»Prenova sedanjega poslopja bi stala kar nekaj denarja, ob zaključku del pa bi še vedno imeli staro šolo. Ker poslopje ni zaščiteno in tudi nima prave zgodovinske vrednosti, smo se odločili raje za njegovo porušenje in za gradnjo nove šolske stavbe,« pojasnjuje Ferfoglia, ki se je v zvezi s postopkom za pridobitev potrebnih finančnih sredstev mudil na deželi dvakrat. Potrebni denar naposled želijo pridobiti v okviru postopka usklajevanja med občinami in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino.

Skupaj z občinskim tehničnim uradom so pripravili osnutek načrta s smernicami za gradnjo nove šole in porušenje sedanjega šolskega poslopja, ki so ga priložili prošnji za pridobitev finančnega prispevka.

Avditorij na razpolago vasi

Nova šola bo med drugim razpolagala z avditorijem, ki bo po besedah župana na razpolago celi vaški skupnosti. Zgrajen bo v spodnjih prostorih, kjer bo tudi kuhinja, in se bo dvigal v pritličje, kjer bodo uredili pet učilnic. »Stopnice bodo s pritličja vodile v prvo nadstropje, kjer bomo imeli laboratorije,« pravi Ferfoglia in pojasnjuje, da bo poslopje opremljeno tudi s strešnim vrtom. Uporabljali ga bodo lahko za najrazličnejše dejavnosti, povezane z naravoslovjem oz. botaniko.

Doberdobska občina je prošnjo za pridobitev finančnega prispevka odposlala v prejšnjih dneh, zdaj jo bodo skupaj z vsemi drugimi prejetimi prošnjami vzeli pod drobnogled v pristojnih deželnih uradih. Odločitev dežele bo znana do konca januarja.

»Če nam bodo zagotovili finančni prispevek, se bo načrtovanje začelo takoj in bo trajalo približno eno leto,« pravi doberdobski župan in pojasnjuje, da bo gradnja razdeljena na tri sklope, vendar bodo poslopje lahko začeli uporabljati že ob zaključku prvega sklopa gradbenih del, za kar bo potrebno približno eno leto.

Iz dokumentacije izhaja, da bo prvi sklop del vreden preko 4,6 milijona evrov, za drugi sklop in tretji sklop, ki bosta trajala še skupno dve leti, pa bo potrebnih 764.000 oz. 477.000 evrov. Od začetka načrtovanja do začetka pouka v novem poslopju bosta tako predvidoma potrebni približno dve leti, nakar bosta za izvedbo drugega in tretjega sklopa del potrebni še dodatni dve leti.

V dogovoru z ravnateljico

Pri pripravi osnutka načrta so upoštevali priporočila ravnateljice Večstopenjske šole Doberdob Sonje Klanjšček, ki se po besedah župana povsem strinja z njihovo zamislijo o gradnji nove šole.

»Z ravnateljico smo izpeljali štiri srečanja. Skupaj smo se pogovorili tudi o začasni namestitvi otrok, med izvedbo gradbenih del. Odločili smo se za sprejemni center Gradina,« poudarja župan in razlaga, da se je zaradi odločitve o začasni namestitvi otrok na Gradini nabralo nekaj zamude pri prizadevanjih za ponovno odprtje sprejemnega centra, ki ga kakorkoli želijo odpreti čim prej.

»Skupaj z ravnateljico smo si že ogledali sprejemni center na Gradini, kjer bo dovolj prostora za učilnice in tudi za ravnateljstvo. Poskrbeti bomo morali edino za izgradnjo enih zunanjih stopnic, ki jih zahtevajo varnostni predpisi,«opozarja Peter Ferfoglia.

Pošta se bo selila

V novem šolskem poslopju ne bo več prostora za poštni urad, saj v spodnjih prostorih med drugim načrtujejo kuhinjo.

»V vasi je, žal, več praznih trgovin. V eni izmed njih nameravamo urediti prostore za poštni urad,«napoveduje župan, po katerem je gradnja nove osnovne šole vključena v širši načrt uresničitve novega šolskega središča. Ob robu vrtca Čriček so tako že evidentirali zemljišče, na katerem želijo v prihodnosti zgraditi jasli.